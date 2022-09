Bürgermeister Steffen Mues begrüßt Schülergruppe aus Saragossa

(wS/si) Siegen 16.09.2022 | 15 Schülerinnen und Schüler der IES Medina Albaida in Saragossa, Partnerschule des

Gymnasiums Am Löhrtor, sind derzeit zu Besuch in Siegen. Bürgermeister Steffen Mues

hat die Schülergruppe im historischen Ratssaal persönlich willkommen geheißen.

Für die spanische Partnerschule ist dies der erste Besuch in Siegen. Ein Gegenbesuch der

Oberstufenschülerinnen und -schüler des Gymnasiums Am Löhrtor in Saragossa ist für

Ende Oktober geplant. „Ein solcher Austausch zwischen den europäischen Nationen ist

gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig“, sagte Bürgermeister Mues und dankte

allen Beteiligten für die Organisation und Umsetzung. Man lerne dabei Wichtiges über

fremde Kulturen, deren Eigenheiten und Traditionen, gehe offen aufeinander zu und

schließe Freundschaften, die über die Ländergrenzen hinaus reichen.

Auf die Austauschschülerinnen und Austauschschüler wartet nun ein

abwechslungsreiches Programm. Neben einer Stadtralley, bei der die jungen Leute mit

Hilfe von Rätseln die Stadt Siegen eigenständig erkunden, steht unter anderem ein

Ausflug nach Köln auf dem Plan.