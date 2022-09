Diensthund stellt Einbrecher – Polizei nimmt Täter fest

(wS/ots) Siegen 09.09.2022 | Am Donnerstagabend (08.09.2022) sind zwei Männer in ein Pflegeheim in der Südstraße in Siegen eingebrochen.

Die beiden Täter, 21 und 24 Jahre, hebelten eine Tür auf, um ins Objekt zu

gelangen. Sie betraten die Zimmer der Bewohner und suchten u.a. nach Bargeld.

Eine Bewohnerin informierte die Pflegekraft über die Eindringlinge. Diese

wiederum rief umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamten umstellten das Objekt, während ein ebenfalls

eingesetzter Diensthund (Luc) das Pflegeheim durchsuchte. Luc fand die beiden

Männer, die daraufhin vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Weidenau

zugeführt wurden.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.