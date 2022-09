DJMM-Finale in Iserlohn vom Wochenende: U18-Mädels holen Titel

(wS/red) Kreuztal / Iserlohn 28.09.2022 | Die Siegesschreie waren vermutlich in ganz Iserlohn zu hören als bekannt wurde, dass die weibliche U18 den Westfalen-Titel gewonnen hat. Mit einer beeindruckenden Teamleistung hatten die LGK-Mädels am Ende mit 6.845 Punkten deutlich die Nase vor dem LC Paderborn (6.572) und der StG Kreis Lüdinghausen (6.478).

Den Anfang machten Pia Schreiber (4,54) und Lea Decker (4,51) im Weitsprung. Eine solide Leistung, die jedoch etwas unter den Erwartungen zurück blieb. Ähnlich können die 100 Meter Zeiten von Pia (13,70), Lea (14,09), Sara Stahlschmidt (14,73) eingeordnet werden. Im Hochsprung wurden dann fleißig Punkte gesammelt: Pia sprang 1,52 Meter hoch, Paula Menzel gute 1,44 Meter. Gina Kleis stieß rund 2 Meter weiter als die Konkurrenz und siegte mit 11,67 Meter. Sara sicherte mit 8,80 Meter die wichtigen Kugelpunkte ab. Mia Joy Grafe kam auf 8,52 Meter. Die 4×100 Meter Staffel (Menzel-Schreiber-Decker-Kleis) sprintete zur drittschnellsten Zeit an diesem Tag in 53,16 Sekunden. Der Speerwurf war dann entscheidend für den Führungswechsel: Mia Joy beförderte den Speer auf 31,47 Meter und wurde insgesamt Zweite. Paula mit 31,01 Meter nur knapp dahinter an Position drei. Damit war klar, dass die 800 Meter die Entscheidung bringen würden. Nach großartigem Kampf haben Paula (2:44,90) und Lea (2:52,04) den Team-Erfolg nach Hause gebracht.

Den Zweiten Podiumsplatz des Tages holten sich die Jungs in der U18 (5.145 Punkte). Die LG Coesfeld war allerdings nicht zu schlagen (5.262 Punkte). Malte Schöler erwischte einen starken Tag und war der stärkste Punktesammler für sein Team. Im Weitsprung standen 5,54 Meter zu Buche, über 100 Meter gingen 12,65 Sekunden in die Wertung ein und die Kugel flog bis auf 9,29 Meter.

Die weibliche U16 wollte unbedingt ihren Platz nach den Vorkämpfen verteidigen und das haben sie mit bravour gemeistert. Am Ende sammelten die Mädels 7.036 Punkte und landeten auf dem 7. Platz. Die beiden besten Leistungen waren der Hochsprung von Lilith Stenger, die ihre Bestleistung von 1,60 Meter bestätigte und den Wettbewerb gewinnen konnte, sowie die 100 Meter von Emmy Kuss in schnellen 13,19 Sekunden.

Mit einer tollen Mannschaftsleistung verbesserte die WJU14 bereits am Samstag die Qualifikationsleistung und erreichte den 4. Platz. Stellvertretend für die vielen guten Leistungen sind hier 60 Meter Hürden 10,88 Sekunden und der Ballwurf 42,00 Meter von Lenya Fuhr und die 4,40 Meter Weitsprung von Chiara Nötzel zu nennen.

Auch die MJU14 konnte mit einem 4.Platz überzeugen. Konstantin Braun (75 Meter: 11,06 und Weit 4,01 Meter) sowie Birk Kleb mit 39,50 Meter im Ballwurf waren die größten Punktelieferanten.

Foto: André Kahrweg

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier