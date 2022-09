Ehrenamtliche gesucht – Team des AWO-Projektes KULTUR: live sucht Verstärkung

(wS/awo) Siegen 15.09.2022 | Eine freundliche Stimme am Telefon, sicher im Umgang mit dem Computer und Interesse, die kulturelle Teilhabe aller Menschen zu

fördern – das sind die wichtigsten Eigenschaften, die interessierte Ehrenamtliche für das Projekt KULTUR: live des AWO-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein/Olpe mitbringen sollten.

In dem Projekt vermitteln Ehrenamtliche Eintrittskarten zu kulturellen Veranstaltung an Menschen, die über ein geringes Einkommen verfügen.

Genau für diese Aufgabe sucht das bestehende Ehrenamts-Team Nachwuchs.

„Für die neue Spielzeit haben wir wieder erste Tickets gestiftet bekommen“, berichtet Annette Damm, die für die Begleitung der freiwillig Engagierten zuständig ist. Inzwischen werden auch Bücher vermittelt, ebenso Eintrittskarten für Freizeitangebote. In der Regel greift jeder Ehrenamtliche einen Nachmittag pro Woche für zwei Stunden zum Hörer, um den registrierten Kulturgästen die Karten anzubieten. Eine Datenbank erleichtert die Arbeit, zeigt passende Gäste für die zu vermittelnden Veranstaltungen an und versendet automatisch eine Bestätigungsmail an die Kulturgäste.

Für die ehrenamtlichen Aufgaben werden insbesondere kontaktfreudige Personen gesucht, denn auch die Gästegewinnung in sozialen Einrichtungen gehört zu den Aufgaben. Eine Einarbeitung in die Datenbank ist selbstverständlich, auch Teambesprechungen werden von der AWO organisiert. Mails und Anrufe der Kulturgäste bestätigen, wie viel Freude die Teilnahme an Kultur bereitet. „Ein Grund mehr, sich dafür ehrenamtlich zu engagieren“, findet AWO-Projektmitarbeiterin Annette Damm. Interessierte können sich über KULTUR: live informieren unter 0271/3386-132.