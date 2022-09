Ferienangebote für die Herbstferien

(wS/red) Siegen 14.09.2022 Auch in den Herbstferien bietet der Kulturrucksack Siegen wieder ein vielfältiges Programm zum Mitmachen an. Kostenlose Workshops laden Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren dazu ein, selbst kreativ zu werden. Bei einigen Angeboten sind noch Plätze frei.

Geplant ist unter anderem ein Workshop zum Thema „Körperbewusstsein“. Unter der Leitung einer erfahrenen Schauspielerin aus dem Apollo-Theater können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Theater spielen, eigene Texte schreiben, tanzen und musizieren. Auch eine Theaterführung durch das Apollo-Theater ist Teil des Programms. Der Workshop findet vom 3. bis 7. Oktober, jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr, im Jugendzentrum CULT in der St.-Johann-Straße und vom 10. bis 14. Oktober, ebenfalls von 14.00 bis 18.00 Uhr, im Kinder- und Jugendtreff Weidenau statt. Anmeldungen sind per E-Mail an heine@apollosiegen.de möglich.

Außerdem bietet die Künstlerin Mirjam Elburn vom 4. bis 7. Oktober eine „Kleine Druckwerkstatt!“ an, bei dem die Jugendlichen verschiedene Drucktechniken, wie Linolschnitt, Schablonen oder Stempeldruck, ausprobieren können. Mit Textilfarbe können außerdem Motive auf Baumwolltaschen oder mitgebrachte T-Shirts gedruckt und mit nach Hause genommen werden. Anmeldungen sind per E-Mail an m.elburn@gmx.de oder per Mailbox unter 0176 / 400 70 374 möglich.

Junge Theaterliebhaberinnen und Theaterliebhaber haben zudem beim Kurs „Wir machen Theater“ die Möglichkeit, gemeinsam ein Theaterstück zu erarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Der Workshop findet vom 12. bis 16. Oktober, jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr, in der BlueBox Siegen statt. Anmeldungen sind per E-Mail an info@bluebox-siegen.de möglich.

