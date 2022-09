Fliedner-Heim: Förderer stellen sich neu auf

(wS/dia) Siegen 16.09.2022 | Mitgliederzahlen steigen – Bewohner und Mitarbeiter im Blick

Schöne Momente schenken: Dies hat sich der Förderverein des Siegener Fliedner-

Heims auf die Fahnen geschrieben. In der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe stand nun

die erste Versammlung nach der Corona-Pause auf dem Programm – und dabei gab es viele

gute Neuigkeiten.

Im Fokus standen die Neuwahlen des Gremiums. Als Vorsitzende fungiert nun Marianne

Braukmann, zu ihrer Stellvertreterin wurde Inge Ebner bestimmt. Die Geschäftsführung

übernimmt die Einrichtungsleiterin Christina Berg. Kassenwartin ist Brigitte Spenner-

Kryschan. Unterstützt wird der Vorstand von den Beisitzern Bernd Spornhauer, Annette

Schuhmacher und Dietmar Lehmann. Kassenprüfer sind Dr. Wolfram Lehn und Gerlinde

Kamper.

Vor fünf Jahren hoben zwölf Gründungsmitglieder den Förderverein aus der Taufe. Heute

werden bereits 27 Förderer gezählt. „Diese Entwicklung freut uns. Dennoch ist jeder

Interessierte willkommen, uns zu unterstützen“, so Marianne Braukmann.

Organisiert werden etwa Ausflüge für die Bewohner, so wie vor kurzem zum Forsthaus

Hohenroth bei Netphen. „Für die Ausflugsgäste war es ein großes Abenteuer, im

Großraumtaxi durch die Siegen-Wittgensteiner Landschaft zu brausen, einen schönen Tag zu

genießen und am Wildgehege eine große Herde Damwild zu beobachten“, so die

Organisatoren. Das nächste Ziel steht bereits fest: der Birkenhof in Wilnsdorf.

„Unser Ziel ist, die Arbeit im Fliedner-Heim zu unterstützen“, brachte es Marianne

Braukmann auf den Punkt. Die neu gewählte Vorsitzende kennt das Fliedner-Heim nur zu

gut: 13 Jahre lang leitete sie die Einrichtung. Im April trat sie den Ruhestand an. Gemeinsam

mit dem Vorstand nimmt sie nun nicht nur die Bewohner des Hauses in den Blick, sondern

auch die Mitarbeiter und Angehörigen. Angedacht ist, die Mitarbeiter durch das Angebot

von Lach-Yoga-Kursen, Massage-Gutscheinen oder Rückenschulkursen zu unterstützen.