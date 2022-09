Freudenberg: Polizei und Feuerwehr suchen Obddachlosen in Kanalschacht

(wS/red) Freudenberg 05.09.2022 | Am Montag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. In Freudenberg war ein Mann mit Arbeiten in einem Waldstück beschäftigt. Plötzlich hob sich hinter dem Arbeiter ein Gullideckel und ein Mann kam zum Vorschein. Beide Männer waren sichtlich erschrocken. Der vermeintlich Obdachlose hatte in einem unterirdischen Raum der Stadtwerke offensichtlich Unterschlupf gefunden. Er bat den Arbeiter, niemandem zu sagen, dass er sich „unter Tage“ aufhielt, und verschwand wieder.

Der geschockte Arbeiter machte sich jedoch Sorgen um den Mann der in dem Loch verschwunden war. Während er Polizei und Feuerwehr alarmierte, muss der Obdachlose reißaus genommen haben, denn als die Feuerwehr den unterirdischen Raum nach dem Mann absuchte, war dieser nicht mehr anwesend. Da es für den Obdachlosen unter der Erde zu gefährlich ist, wurde der Raum geräumt und der Schacht wieder fest verschlossen. Wir hoffen mal, dass der Obdachlose einen sicheren Unterschlupf findet oder gefunden hat.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

