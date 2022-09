Heimat shoppen vom 9. bis 17. September „WIR sind Hilchenbach“

(wS/red) Hilchenbach 03.09.2022 | „Kauf lokal“ „Support your locals“ oder „Mir egal, ich kauf regional“. Slogans wie diese bringen es auf den Punkt. Der heimische Handel muss unterstützt werden. Aus diesem Grund beteiligt sich die Stadt Hilchenbach mit ihrer Händlerschaft und dem Aktionsring Hilchenbach e.V. auch in diesem Jahr wieder an der Aktion der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen „Heimat shoppen“. Dieses Jahr findet das besondere Einkaufserlebnis wieder eine ganze Woche, vom 9. bis 17. September, statt.

In Hilchenbach und den umliegenden Stadtteilen nehmen insgesamt 43 Händlerinnen und Händler an der Aktion teil. „Die Händler haben sich wieder tolle Aktionen einfallen lassen. Es gibt Prozente auf das Warenangebot, persönliche Beratungen, Live Musik, Klangreisen, eine Schätzaktion für Kinder, Gewinnspiele, Geschenke und vieles mehr“ erklärt Theresa Wiegelmann vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach. Alle Angebote und Rabattaktionen werden in einem Flyer vorgestellt. Der Flyer ist ab Anfang September bei den beteiligten Händlern, im Internet unter www.hilchenbach.de sowie im Rathaus und in der neuen Touristik-Information (Markt 12) erhältlich.

Neben vielen tollen Angeboten sind auch alle teilnehmenden Geschäfte mit bunten Luftballons geschmückt. Von der IHK Siegen gibt es außerdem wieder die wiederverwendbaren Tüten aus Papiervlies und ganz neu, statt den altbekannten Postkarten, gibt es Bierdeckel im Heimat shoppen Design.

Sonder-Aktionen 2022

Die Aktionswoche geht aber über das gewöhnliche Einkaufserlebnis hinaus und hat für alle Altersklassen etwas zu bieten. Für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren gibt es in diesem Jahr eine Schatzsuche rund um den bekannten Ritter Hans Hübner. „Wer allen Hinweisen gefolgt ist, findet den versteckten Schatz. Dort gibt es dann direkt ein kleines Geschenk. Außerdem haben die Kinder die Chance, tolle Sachpreise zu gewinnen“ verspricht Theresa Wiegelmann als Organisatorin. Ein Aufgabenzettel mit weiteren Informationen liegt ab Anfang September im Rathaus bereit. Die eigentliche Schatzsuche startet gleichzeitig mit der Aktion „Heimat shoppen“ am 9. September.

Als ein weiteres Highlight bietet die Stadt Hilchenbach eine Stadtführung mit dem bekannten Gästeführer Michael Thon, alias „Fuhrmann Friedrich“ an. Unter dem Motto „Shopping in Hilchenbach früher und heute“ geht es auf eine Zeitreise durch die Hilchenbacher Geschäfte. Waren, Märkte, Menschen – „Fuhrmann Friedrich“ plaudert aus der „Reisetasche“. Die Stadtführung findet am Samstag, 10.September 2022 um 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Wilhelmsburg. Die Stadtführung ist kostenfrei und dauert ca. 80 min. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bei der Touristik-Information unter 02733 288302 oder per E-Mail an touristinfo@hilchenbach.de gebeten.

HIBA Shopping Card

In diesem Jahr können sich die Kundinnen und Kunden erneut über die besondere Aktion aus dem letzten Jahr freuen. Es gibt zum zweiten Mal die HIBA-Shopping Card!

Die „Shopping Card“ kann im Zeitraum vom 9. bis 17. September in der neuen Touristik-Information (Markt 12) zu den gewohnten Öffnungszeiten für 20 Euro käuflich erworben werden. Das Besondere an dieser Card ist, dass die Stadt Hilchenbach einen Zusatz von 5 Euro oben drauflegt. Das heißt, man bekommt statt 20 Euro ein Guthaben von 25 Euro! Die Shopping Card kann dann in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. „Auch die Shopping Cards aus dem letzten Jahr behalten ihre Gültigkeit“ verspricht Theresa Wiegelmann.

Während des Aktionszeitraums hat auch die Touristik-Information ihre Öffnungszeiten erweitert. Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten ist sie am Freitag, 9. September bis 15 Uhr sowie Samstag, den 10. September von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Foto: Stadt Hilchenbach

