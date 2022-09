Hilchenbacher Herbstkirmes: Vier Tage Vergnügen für die ganze Familie! Samstag, 17. September, bis Dienstag, 20. September

(wS/hi) Hilchenbach 07.09.2022 | Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene freuen sich schon seit Wochen auf das dritte Septemberwochenende, denn dann ist nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie endlich wieder Kirmes in Hilchenbach. Von Samstag, dem 17. September, bis Dienstag, dem 20. September, geht es vier Tage lang rund auf dem historischen Marktplatz und in den angrenzenden Straßen.

Jeder Tag etwas Besonderes

Die Schausteller sorgen dafür, dass jeder Tag etwas Besonderes bietet:

Am Samstag startet das Volksfest ab 14.00 Uhr mit Freifahrten auf den Fahrgeschäften.

Der Sonntag beginnt um 11.00 Uhr mit einem der vielleicht ungewöhnlichsten und beliebtesten Gottesdienste der Region: dem Autoscooter-Gottesdienst. Aufgrund der positiven Erfahrungen und des großen Interesses in den vergangenen Jahren werden die evangelische Kirche und die Schausteller den Besuchern auch diesmal einen besinnlichen Moment in unvergleichlicher Atmosphäre bieten. Während es sich die Kinder und Erwachsenen in den Fahrzeugen oder auf anderen Sitzgelegenheiten gemütlich machen, wird Pfarrer Herbert Scheckel mit zahlreichen Mitwirkenden wieder einen Gottesdienst der besonderen Art gestalten. Im Anschluss bietet die Kirmes allen Besuchern bereits ab 12.00 Uhr viel Abwechslung zum Erleben und Genießen.

Montag ist Familientag. Ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften und besondere Angebote laden ab 14.00 Uhr zum ausgiebigen Festvergnügen ein.

Am Dienstag krönt um etwa 22.00 Uhr ein farbenprächtiges Musikfeuerwerk das beliebte Volksfest.

Vier Tage tolles Vergnügen…

Bis dahin können die Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher mit ihren Gästen vier Tage lang feiern, Spaß haben, Freunde treffen, Schlemmen und Genießen. Schausteller und Stadtverwaltung haben bei der Zusammenstellung des Angebotes an kleine und große Kirmesfreunde gedacht:

Gelegenheit zum Vergnügen bieten den kleineren Gästen besonders das „Märchen-Karussell“ und der „Babyflug“.

Selbstverständlich kommen auch die Jugendlichen und Erwachsenen auf ihre Kosten. Dabei sind der bekannte Hilchenbacher Klassiker Autoscooter sowie der Break-Dance. Hinzu kommt dieses Jahr das „Air Race“ und mit dem „Fighter“ in einer Höhe von 42 Metern ein absoluter Nervenkitzel. Er ist ultraschnell, schwingt und dreht sich im Kreis. Ein Fahrerlebnis für die ganze Familie, auch wenn etwas Mut dazugehört.

Reichlich Abwechslung bieten aber nicht nur diese Fahrgeschäfte. Auch bei den Gaumenfreuden erwartet die Kirmesbesucher eine große Auswahl von deftigen Köstlichkeiten bis zu süßen Schleckereien. Mit von der Partie sind auch zwei „einheimische“ Getränkerondelle, die TTG SMS Dahlbruch sowie die Gastronomiebetriebe Engelbert und Pegasus mit einem Gemeinschaftspavillon.

Zahlreiche weitere Vergnügungs- und Verkaufsstände machen die Herbstkirmes zu einer runden Sache für alle, die den Rummel in der besonderen Umgebung des historischen Marktplatzes genießen möchten.

Gleichzeitig bitten die Schausteller und die Stadt Hilchenbach um Verständnis für die mit einer solchen Großveranstaltung einhergehenden Beeinträchtigungen. So kann der Marktplatz von Mittwoch, den 14. September, bis Mittwoch, den 21. September, nicht befahren werden. Auch die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sind in diesem Zeitraum nur eingeschränkt nutzbar. „Bei gegenseitiger Rücksichtnahme können sich Anwohner und Besucher auf harmonische und abwechslungsreiche Tage in Hilchenbach freuen“, ist das Team des Stadtmarketings der Stadt Hilchenbach überzeugt.

Hilchenbach lädt ein und freut sich auf seine Gäste!