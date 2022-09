KlimaWeltenTag in Hilchenbach am 24. September 2022

(wS/hi) Hilchenbach 15.09.2022 | Herzliche Einladung zum KlimaWeltenTag in Hilchenbach (Kirchweg 17) am

24. September von 13 – 17 Uhr. Das diesjährige Motto: „Lokal handeln, global wirken. – Du

hast es in der Hand!“ soll dazu ermuntern, das eigene Konsumverhalten kritisch zu

hinterfragen und die globale Wirkung bei unseren „Kauf“-Entscheidungen im Blick zu haben.

Zahlreiche Stationen im Innen- und Außenbereich der KlimaWelten Hilchenbach laden große

und kleine Forscher*innen ein aktiv zu werden und nachhaltiges Handeln auszuprobieren.

Für Kinder gibt es eine Rallye mit abwechslungsreichen Stationen, Rätseln und

Experimenten.



Eine besonderes Highligt sind in diesem Jahr die beiden Wanderausstellungen „Konsum und

Regenwald“ von der Tropenwaldstiftung OroVerde und „Jeder Bissen zählt“ von der

Welthhungerhilfe. Diese sind im unserem neu gestalteten „Roten Raum“ im ersten

Obergeschoss zu sehen. Um 14:00 Uhr und um 15:30 Uhr wird jeweils eine kleine Führung

durch die Ausstellung angeboten.

In unserem KlimaLabor laden um 14:30 Uhr und um 16:00 Uhr spannende Versuche unter

dem Thema „Mikroplastik auf Weltreise“ zum Experimentieren ein. Unterstützt wird der Tag

von der Stadt Hilchenbach sowie von zahlreichen Partnern aus dem BNE-Netzwerk Siegen-

Wittgenstein, die sich und ihre Angebote vorstellen. Eine offizielle Begrüßung findet um

13:30 durch die KlimaWelten und den Bürgermeister statt.

Die Reparateure im RepairCafé sind von 13 bis 15 Uhr ebenfalls am Start und unterstützen

bei der Reparatur von defekten Gegenständen, die gerne mitgebracht werden dürfen.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Mit dem ÖPNV sind die KlimaWelten durch die Nähe zum Bahnhof Hilchenbach gut und

kostengünstig zu erreichen. Bei der Anreise mit PKW nutzen Sie bitte die öffentlichen

Parkplätze der Stadt Hilchenbach. Für Fahrräder stehen auf dem Gelände ausreichend

Stellplätze zur Verfügung.

Die Mitarbeiterinnen der KlimaWelten und die Mitglieder des Vereins KlimaWelten

Hilchenbach e.V. freuen sich auf viele kleine und große Gäste.

Fotos: Stadt Hilchenbach