Landrat Müller überreichte Urkunden in der Hees Bürowelt: 17 Unternehmen für CO2-Engagement ausgezeichnet

(wS/he) Siegen 09.09.2022 | „Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung.“ Mit diesem Zitat des

brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho würdigte Landrat Andreas Müller in seinem Grußwort das

Engagement der Preisträger. Denn diese haben nicht nur eine klare Meinung beim Thema Klima- und

Umweltschutz bewiesen, sondern sich auch aktiv für eine Verbesserung der CO2 -Bilanz durch die

Förderung der durch die Hees Bürowelt vermittelten KYOCERA Klimaschutzprojekte von myclimate

entschieden.

Durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojekts von myclimate wird die Menge an CO2

kompensiert, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung der

Toner entsteht. Diese wurde zwar auch in den vergangenen Jahren wieder stetig gesenkt, die dennoch

verbliebene Menge gleicht KYOCERA gemeinsam mit den ausgezeichneten Unternehmen und der Hees

Bürowelt als Fachhandelspartner durch eine entsprechende Investition in die nach dem Gold Standard

zertifizierten KYOCERA-Klimaschutzprojekte von myclimate aus.

Eines der zahlreichen KYOCERA-Klimaschutzprojekte von myclimate stellt effiziente Kocher für

Rückkehrende in Burundi bereit. Die Kocher bewirken eine verbesserte Verbrennung, so dass die

Luftverschmutzung in den Haushalten sowie deren negative gesundheitliche Auswirkungen reduziert

werden. Die Kocher benötigen außerdem weniger Brennholz, wodurch Wälder geschont werden,

weniger Zeit für das Holzsammeln aufgewandt werden muss und CO2-Emissionen reduziert werden.

Durch die Herstellung und Verteilung von 200’000 effizienten Kochern an Rückkehrer wurden neben

der CO2einsparung auch die Abholzung von 2500 Hektar Wald pro Jahr verhindert und 170 Arbeitsplätze

geschaffen.

HEES-Geschäftsführer Sebastian Leipold zeigte sich erfreut: „Wir freuen uns, bereits im vierten Jahr in

Folge gemeinsam mit unserem Partner KYOCERA Unternehmen auszuzeichnen, die sich trotz der

aktuell wirtschaftlich angespannten Lage aktiv für den Klimaschutz entschieden haben. Unserer

Verantwortung auch in puncto Klimaschutz nachzukommen, ist ein nachhaltiger Teil unserer

Unternehmenspolitik. Wir arbeiten an vielen Stellen an einer Optimierung der Einsparpotentiale und

kompensieren die verblieben Mengen ebenfalls aktiv.“