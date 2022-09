Lehrgang mit azurblauen Handtüchern und auf Steppbrettern

(wS/st) Hilchenbach 13.09.2022 | „Bewegung für alle Sinne“ – so der Titel des Nachmittags-Lehrgangs, zu dem Brigitte Rothenberg,

Referentin für Seniorenturnen im Siegerland Turngau und Frauenturnwartin im Turnbezirk Nord,

nach Hilchenbach-Grund eingeladen hatte. 20 Frauen waren der Einladung gefolgt und freuten

sich, erneut an einem Lehrgangsangebot teilnehmen zu können.

Nach der Begrüßung durch Karsten Menzel, Vorsitzender des Turnbezirks, stellte Brigitte

Rothenberg die beiden Referentinnen vor.

Susanne Schicke, TuS Fellinghausen, hatte für die Gruppe eine Step-Aerobic im 3/4-Takt vor

bereitet. Gekonnt führte sie die Teilnehmerinnen in den Rhythmus ein, so dass nach und nach

eine wunderschöne Choreografie zusammengestellt wurde. Nach dieser intensiven Einheit, bei

der auch das Ausdauertraining nicht zu kurz kam, übernahm Elke Stötzel, TSG Helberhausen,

die Leitung. Die mehrfach lizenzierte Übungsleiterin lud die Frauen zu einer Gymnastik mit dem

Handtuch ein. Dass sich mit diesem Alltags-Utensil so vielseitig trainieren lässt, überraschte viele

Teilnehmerinnen. Ob es sich dabei um die Beweglichkeit der Finger, um das gezielte Training der

Arm- oder der Rumpfmuskulatur handelte, zum Ende der Einheit spürten alle, dass sie ihre Körper

vielseitig gefordert hatten.

Brigitte Rothenberg, die zu Beginn schon jede Frau mit einem azurblauen Handtuch des

Turnbezirks Nord überraschte, hielt für alle leckeren selbstgebackenen Pflaumenkuchen und

Kartoffelbrot bereit. Und so ließen es sich alle noch eine Weile gutgehen. „Wir kommen gerne

wieder nach Grund“, so die einhellige Aussage der Teilnehmerinnen.

Fotos: Siegerland Turngau