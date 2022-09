Lesepaten gehen „immer der Schnüffelnase“ nach

(wS/bb) Bad Berleburg 02.09.2022 | In der Waldschule wird es nie langweilig. Ehe „Mino“ der Wolf, „Lenni“ der Bär und „Lola“ die Wildkatze sich versehen, tapsen sie in ein neues Abenteuer.

Dabei kommen die drei einem Geheimnis auf die Spur: Was verbirgt sich auf der anderen Seite des wilden Flitzeflusses? Und warum ist es den Waldschülern verboten, sich dem Fluss zu nähern? Das erfahren alle teilnehmenden Kinder am Donnerstag, 8. September, von 15.30 bis 16.00 Uhr in die Stadtbücherei Bad Berleburg. Die Lesung findet am Donnerstag, 8. September, von 15.30 bis 16 Uhr im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg statt und ist kostenlos.

Übrigens: Das Team der Stadtbücherei sucht noch ehrenamtliche Unterstützung für verschiedene Aktionen in allen Altersklassen und Lebensbereichen. Wer sich engagieren und gemeinsam neue Ideen entwickeln und umsetzen möchte, kann sich jederzeit direkt in der Stadtbücherei in der Poststraße 42 in Bad Berleburg, per E-Mail unter stadtbuecherei@bad-berleburg.de oder unter Tel. 02751 923-150 melden.