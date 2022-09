Neue Ausbildungsleitung in Erndtebrück Oberstleutnant Horlacher übernimmt die Leitung

(wS/red) Erndtebrück 29.09.2022 | Ein militärischer Appell mit dem Heeresmusikkorps aus Kassel und typisches Wittgensteiner Regenwetter. Unter diesen, auf dem Hachenberg nicht ungewöhnlichen Umständen übertrug der Kommandeur des Einsatzführungsbereichs 2, Oberst Sven Menger, jetzt die Leitung des Lehr- und Verfahrenszentrums (LVZ) von Oberstleutnant Christian Kramer an Oberstleutnant Florian Horlacher. Ausbildung im Vordergrund Das Lehr- und Verfahrenszentrum am Standort Erndtebrück ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für das in der Luftraumüberwachung Deutschlands eingesetzte Einsatzführungspersonal und in Teilen auch für das technische Personal. Neben der Dauereinsatzaufgabe des Einsatzführungsbereichs 2 werden hier jährlich ca. 250 Lehrgangsteilnehmer ausgebildet. Hinzu kommen ca. 270 Auszubildende, die am zugehörigen Standort in Kaufbeuren ihr Wissen im Bereich der militärischen Flugsicherung erlenen.

„Heute steht die Ausbildung im Vordergrund“, erklärte Oberst Menger dann auch bei seinen Worten an die angetretene Truppe und die anwesenden Gäste. Denn: „Einer guten Aufgabenerfüllung geht eine sehr gute Ausbildung voran“. Sven Menger lies die letzten drei Jahre des Wirkens von Christian Kramer Revue passieren und kam zu dem Schluss: „Oberstleutnant Kramer war genau der richtige für die Aufgabe“. Intensiv und nachhaltig habe er sich für die Ausbildung der Techniker und Operateure von heute und morgen eingesetzt. Christian Kramer wird seinen Dienst künftig im Bereich des Personalmanagements der Bundeswehr versehen, wo er sich auch weiterhin um die Belange des Einsatzführungsdienstes kümmern wird. In seiner letzten Rede an die Truppe sprach er die vielen Herausforderungen der letzten Jahre an.

Allen voran die Corona-Krise, in der die Ausbildung in allen Bereichen unter reichlich erschwerten Bedingungen weiter durchgeführt werden musste. „Ohne Ihr außerordentliches Engagement, Ihre vorbildliche Leistungsbereitschaft hätte ich meinen Job in diesen turbulenten Zeiten nicht erfüllen können“, bedankte er sich zum Abschluss bei seinem Team. Oberstleutnant Florian Horlacher ist der Neue an der Spitze des Lehr- und Verfahrenszentrums. Der gebürtige Schweinfurter verfügt natürlich auch über vielfältige Erfahrungen im Bereich der Luftraumüberwachung.

Unter anderem war er in der Vergangenheit bereits als Lehroffizier in Erndtebrück eingesetzt und weiß daher genau, wie komplex die Ausbildung in diesem Bereich ist. Dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist, davon ist auch Oberst Menger überzeugt, der sich freut, dass Florian Horlacher nun seine vielfältigen Erfahrungen in den Bereich der Ausbildung einbringen kann.

Fotos: Oliver Klaas / Luftwaffe

