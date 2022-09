Sommerfest Wilnsdorf-Flammersbach 3. & 4. September

(wS/wi) Wilnsdorf 08.09.2022 | Viele Flammersbacher erfreuten sich bei ausgezeichnetem Wetter an dem gemeinsam

veranstalteten Sommerfest der Ortsvereine in Flammersbach während des zurückliegenden

Wochenendes am 3. und 4. September. Die Veranstalter berichten von einem gelungenen

Miteinander und Erfolg der Veranstaltungen unter Teilnahme aller Generationen.Am vergangenen Wochenende hatten Bürgerverein Flammersbach e.V., CVJM Flammersbach e.V., Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, Spielvereinigung Anzhausen/Flammersbach e.V. (SAF),

Sauerländischer Gebirgsverein (SGV) – Abteilung Flammersbach und der Ortsvorsteher Karsten

Helmes zum gemeinsamen Sommerfest eingeladen. Nach zweijähriger Unterbrechungspause folgte

die Flammersbacher Bürgerschaft der Einladung mit kräftigem Zuspruch von Jung und Alt rund um

die Alte Schule des Bürgervereins und dem anliegenden Kindergarten.

Den Startschuss gab am Samstag die Schulglocke die, wie jeden Samstagabend um 18:00 Uhr, für

10 min im Ort geläutet wird. Unter sicherer Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr, konnte der

Ansturm der jüngeren und älteren Generationen rund um Currywurst und Pommes ohne längere

Wartezeiten bewältigt werden. Routiniert übernahm der SGV -Abteilung Flammerbach – an beiden

Tagen den Getränkeservice.

Der Sonntag startete wieder nach kurzem Glockenschlag zum Sammeln, mit einem Open-Air-

Gottesdienst, in dem auch Auswirkungen, Herausforderungen und persönliche Wünsche in unser

krisenhaft verbunden Zeit thematisiert wurden. Begleitet wurde die Veranstaltung durch live

gespielte Instrumente und Gesang von CVJM-Mitglieder*innen.

Vor dem Mittagessen hatten die Kindergartenkinder ihren Tanzauftritt, der lautstark beklatscht und

mit einem Eis belohnt wurde. Eine deftige Erbsensuppe war schnell vergriffen, ebenso die süßen

Waffeln aus den holzbefeuerten Gusswaffeleisen während des Kaffeetrinkens.

Neben den sogenannten Klassikern: Torwand, Tischtennis und Hüpfburg konnte der Umgang mit

Pfeil und Bogen unter professioneller Anleitung der SAF Bogenabteilung ausprobiert werden.

So konnte ein Stück Dorfleben mit gutem Austausch und friedlicher Gemeinschaft nach vielerlei

Einschränkungen der letzten Jahre endlich wieder im größeren Rahmen gefeiert werden.