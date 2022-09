TuS Ferndorf – Erstes Auswärtsspiel beim TV Kirchzell soll den zweiten Sieg bringen

(wS/red) Ferndorf 09.09.2022 | Dorfverein gegen Dorfverein – TuS Ferndorf im zweiten Saisonspiel auf Punktejagd im Odenwald

Wo befindet sich Kirchzell:

Kirchzell ist eine Gemeinde mit 2200 Einwohnern und einer 1200-jährigen Geschichte im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Der Ort liegt am Dreiländereck Bayern, Hessen und Baden-Württemberg und ist flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis. TV Kirchzell ist Handballern schon ein Begriff, kein geringerer als Nationaltorhüter Andreas Wolff stand dort von 2007 bis 2009 im Kasten und war von Februar 2009 an mit Zweitspielrecht für den TV Großwallstadt in der 1. BL ausgestattet. Schon im Jahr 2000 fand man dort einen sehr bekannten Namen, nämlich Carsten Lichtlein. Der wechselte noch im gleichen Jahr ebenfalls zum TV Großwallstadt, wo er bis 2005 spielte. Doch kommen wir wieder in die aktuelle Saison zurück.

Nach dem ersten absolut ungefährdeten 31:21-Heimsieg vor fast 900 Zuschauern gegen den VTV Mundenheim reist der TuS Ferndorf am Samstag nach Miltenberg. In der dortigen Dreifachsporthalle des landkreiseigenen Schulzentrum Miltenberg-Nord befindet sich die Heimspielstätte des TV Kirchzell, die eine Kapazität von ca. 1000 Zuschauer hat.

Kirchzell spielte schon in der vergangenen Saison 2021/2022 in der 3. Liga in Staffel E und belegte dort den 8. Platz. Auch ihr erstes Saisonspiel haben sie schon absolviert, sie spielten auswärts vor 350 Zuschauern bei der HSG Haßloch und verloren dort knapp mit 33:32. Ab der 39. Minute gerieten sie kein einziges mal in Rückstand und führten dann in der 53. Minute sogar mit 31:28, konnten es aber nicht über die Zeit bringen. Ferndorf liegt nach ihren Auftaktsieg gegen Mundenheim auf dem zweiten und Kirchzell auf dem achten Tabellenplatz.

Lt. eigenen Aussagen wollen die Kirchzeller Handballer die Abstiegsrelegation nicht zum Thema werden lassen. Der Erfolg des Teams hat viel mit den Trainern Andreas Kunz / Alexander Hauptmann zu tun. Diese zwei sind es auch, die den TuS Ferndorf als absoluten Favoriten sehen.

Robert Andersson hat sein Team in dieser Woche auf das Match vorbereitet und will mit ihnen den zweiten Sieg einfahren. Dazu müssen aber die kleinen unnötigen Fehler aus dem ersten Spiel abgestellt werden. Es hätten erheblich mehr Tore fallen können und wie wichtig die sind hat der TuS ja schmerzlich erfahren müssen.

Im Netz liest man beim Gegner u.a. zum bevorstehenden Spiel:

Kein geringerer als der uneingeschränkte Top-Favorit für den Aufstieg, TUS Ferndorf, gibt seine Visitenkarte ab. Beim ersten Heimspiel schoss man VTV Mundenheim mit 31:21 regelrecht aus der Halle und setzte dabei seine erste Duftmarke.

Robert Andersson

Eine richtige Spielanalyse des Gegners war nicht wirklich möglich, wir hatten einige Infos dazu herangezogen, konnten aber letztlich nur auf das erste Pflichtspiel zugreifen. Wir müssen grundsätzlich aggressiver spielen und nicht zu passiv werden. Wenn wir mehr in die Breite spielen und Druck aufbauen sieht es besser aus. Kirchzell hat einen guten Rückraum, sie haben aus dieser Position gegen Haßloch 16 Tore erzielt. Mundenheim war ein gelungener Auftakt, aber wir haben nicht alles optimal gemacht. Drei neue Aussenspieler sind noch nicht soweit, es werden noch zuviel Fehlwürfe produziert.

Das Spiel wird geleitet von Steven Heine und Sascha Standke ( aus dem Elite-Anschlußkader), Anwurf ist am Sa. 10.09. um 19:30 Uhr.

Diese beiden haben vor jedem Spiel einen festen Ablauf:

35 Minuten vor dem Anpfiff betreten die beiden Unparteiischen die Arena und absolvieren ihr Aufwärmprogramm. Laufen, Dehnen, Laufen, eine Viertelstunde dauert ihre Aktivierung. „Wir wollen – wie die Spieler auch – optimal vorbereitet in die Partie gehen“, betont Heine.

Bericht: petro

