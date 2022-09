Wendemanöver auf der Frankfurter Straße geht schief: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

(wS/mg) Siegen 05.09.2022 | Ein Mazda-Fahrer befuhr am Montagmorgen die Frankfurter Straße von Siegen in Richtung Schleifmühlchen. Kurz vor dem dortigen Lidl-Markt wollte der Mazda-Fahrer dann plötzlich auf der Straße wenden um wieder in Richtung Siegen zu fahren. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden BMW, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Durch den Aufprall wurde der Mazda um 180 Grad gedreht, so dass er wieder in Fahrtrichtung Siegen stand. Bei dem Unfall wurde eine Beifahrerin aus dem Mazda leicht verletzt. Der BMW und der Mazda wurden stark beschädigt. An einem Golf der leicht in den Unfall verwickelt wurde entstand geringer Sachschaden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

