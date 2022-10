23 junge Feuerwehrleute aus Burbach und Wilnsdorf schlossen erfolgreich Truppführerausbildung ab

(wS/ffb) Burbach-Lippe 03.10.2022 | 23 junge Feuerwehrmänner und – frauen unterzogen sich in den letzten Wochen einer etwa 60-stündigen Ausbildung zum Truppführer.

Unter der Lehrgangsleitung von Brandinspektor Oliver Hoffmann und seinem Ausbilderteam erlernten die Lehrgangsteilnehmer bei diesem Lehrgang das nötige Wissen und die Fähigkeiten, um demnächst bei Einsätzen einen Trupp, bestehend aus drei Feuerwehrangehörigen, zu führen und damit auch den Einsatzleiter zu unterstützen.

Während in der Theorie Themen wie „Gefahren der Einsatzstelle“, „Baukunde“, „Einsatzlehre“ und „Fahrzeug- und Gerätekunde“ im Vordergrund standen, bekamen die Teilnehmer in der Praxis die wichtigsten Grundlagen in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung vermittelt.

Durchgeführt wurde der Lehrgang in Hybridform.

Hierbei erfolgte die theoretische Ausbildung kreisweit in Form von Online-Unterricht, während die praktische Ausbildung innerhalb der jeweiligen Kommune stattfand. Abschluss des Lehrgangs bildeten eine theoretische und eine praktische Prüfung. In der theoretischen Prüfung ging es darum, Fragen aus der Truppmann- und Truppführer- und Atemschutzausbildung zu beantworten. In der Praxis mussten die Lehrgangsteilnehmer das Erlernte bei der Bewältigung feuerwehrtypischer Einsatzlagen umsetzen.

Nach Abschluss der Prüfungen zeigte sich die Prüfungskommission um den stellvertretenden Kreisbrandmeister Dirk Höbener sehr zufrieden mit den Leistungen der jungen Feuerwehrleute, denn das Endergebnis lautete: 23 mal bestanden.

Text: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach – Fotos: Torsten Hoffmann, Ausbildungsbeauftragter Freiwillige Feuerwehr Burbach