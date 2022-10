Die Desperate Thespians zeigen den amerikanischen Überraschungserfolg Heroes of the Fourth Turning

(wS/lyz) Siegen 03.10.2022 | Eine Nacht, die alles verändern wird

Zwischen dem 12. und 14.10. wird im Kulturhaus Lÿz heftig diskutiert. Denn wenige Tage nach dem tödlichen Aufmarsch von Rechtsextremisten im amerikanischen Charlottesville in Virginia treffen sich auf der Studiobühne vier Freunde auf einer Reunion an ihrer Alma Mater, einem konservativen katholischen College mitten in Wyoming. Dort feiern sie den Amtsantritt ihrer Mentorin Gina, die erste weibliche Präsidentin an dieser Institution. Als sich die Party langsam ihrem Ende neigt, entspinnt sich eine Kontroverse zwischen den vier Freunden. Dabei geht es ums Ganze: ihren Glauben, ihre Gesinnung, ihre Gedanken zur Abtreibung, Trump und die Welt von morgen.

Mit Heroes of the Fourth Turning nimmt uns Will Arbery mit in eine Nacht des Trumpismus und der Träume der konservativen Jugend, welche sich von jedweden gesellschaftlichen Diskussionen ausgeschlossen fühlt und daraus ihre ganz persönlichen, teils radikalen Konsequenzen zieht. Das Stück gewann 2020 den Obie Award, den Lucille Lortel Award und war zugleich Finalist für den Pulitzer-Preis in der Kategorie Theater. Arbery schreibt ein aufrüttelndes Kammerspiel im Herzen eines Landes, das sich im Krieg mit sich selbst befindet.



Will Arbery’s Kammerstück ist eine Regiearbeit von Nadine Sucharda und Dr. Marcel Hartwig.

Im Kontext eines Hochschulkurses von 2007 ist nun ein jährlicher Theaterworkshop an der Universität Siegen entstanden, an dem Studierende aus allen fachlichen Disziplinen teilnehmen können.

Die Desperate Thespians sind Siegens einzige englischsprachige Theatergruppe und bringen mit Heroes of the Fourth Turning ihre nunmehr dreizehnte Produktion für drei Aufführungen nach Siegen.

Aufführungen: 12.-14.10.2021, Kulturhaus Lÿz, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr; die Vorstellungen am 12. und 14.10. sind nun ausverkauft

Tickets erhältlich unter: https://www.lyz.de/2785