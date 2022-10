Turnbezirk Siegerland-Süd: Bezirkswettkämpfe Geräteturnen Mädchen und Jungen

(wS/tss) Siegen 03.10.2022 | In der Sporthalle am Giersberg fanden die Bezirksschüler/-innenwettkämpfe des Turnbezirks Siegerland-Süd statt. 70 Teilnehmer/-innen turnten an unterschiedlichsten Geräten.

Ausrichter war der TuS AdH Weidenau, der die Halle perfekt vorbereitet hatte und den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe gewährleistete.

Es nahmen mit dem TuS AdH Weidenau und dem VTB Siegen bei den Mädchen und der TG Friesen Klafeld-Geisweid bei den Jungen leider nur insgesamt drei Vereine aus dem Turnbezirk an den Wettkämpfen teil.

Alle rd. 70 Mädchen und Jungen absolvierten einen Vierkampf an den verschiedenen Turn- geräten, wofür es jeweils Punkte gab. Die Turnerin/ der Turner mit den meisten Punkten in der entsprechenden Schülerklasse hatte den Wettbewerb gewonnen.

Bei den Jungen ergaben sich folgende erste Plätze: Mats Krämer, Wladislav Knitel, Leonard Daudrich, Jonne Römer und Rico Bauer (alle TG Friesen).

Aufgrund Ihrer Platzierung sind hier bei den Mädchen hervorzuheben Lisa Danzenbächer (VTB), Acelya Öztürk (VTB), Sasah Schöttler (AdH), Angelina Moritz (VTB), Lena Gronemeyer (VTB) und Emmi Heimann (VTB).

Die drei besten Einzelturner/-innen und Mannschaften haben sich für die Gauschüler/innenwettkämpfe qualifiziert.

Neben dem sportlichen Wettkampf war auch war bestens für das leibliche Wohl der Teilnehmer/-innen sowie der zahlreichen Vereinsvertreter/-innen und Zuschauer/-innen über den AdH Weidenau gesorgt.

Vielen Dank an alle Helfer und gerne die Information und der Apell um rege Teilnahme an den Sportveranstaltungen gerade für Mädchen und Jungen. Die gemeinsamen Erlebnisse und

Entwicklungen werden in Erinnerung bleiben.

Schülerinnen A:

Mannschaft: 1. VTB Siegen 205,45 Punkte

Einzel: 1. Lisa Danzenbächer (VTB) 69,05 Punkte

2. Nina Häner (VTB) 68,65 Punkte

3. Anna Weber (VTB) 65,95 Punkte

Schülerinnen B:

Mannschaft: 1. VTB Siegen 201,80 Punkte

2. TuS AdH Weidenau 175,99 Punkte

Einzel: 1. Acelya Öztürk (VTB) 68,35 Punkte

2. Milana Wiens (VTB) 66,75 Punkte

3. Mikkeline Bunzel (VTB) 66,30 Punkte

Schülerinnen C:

Mannschaft: 1. TuS AdH Weidenau 175,90 Punkte

Einzel: 1. Sarah Schöttler (AdH) 57,95 Punkte

1. Samira Michael (AdH) 57,95 Punkte

3. Lavinia Janssen (AdH) 57,70 Punkte

Schülerinnen D:

Mannschaft: 1. VTB Siegen I 187,15 Punkte

2. TuS AdH Weidenau I 167,70 Punkte

3. VTB Siegen II 160,65 Punkte

Einzel: 1. Angelina Moritz (VTB) 64,15 Punkte

2. Magdalena Viereck (VTB) 63,70 Punkte

3. Leni Bopp (VTB) 59,30 Punkte

Schülerinnen E:

Mannschaft: 1. VTB Siegen II 151,75 Punkte

2. VTB Siegen I 146,25 Punkte

3. TuS AdH Weidenau 143,40 Punkte

Einzel: 1. Lena Gronemeyer (VTB) 51,55 Punkte

2. Stella Wiens (VTB) 50,40 Punkte

3. Maja Badihian (VTB) 50,30 Punkte

Schülerinnen F:

Mannschaft: 1. VTB Siegen 139,35 Punkte

Einzel: 1. Emmi Heimann (VTB) 47,00 Punkte

2. Lia Hölzer (VTB) 46,95 Punkte

3. Nayla Medina Nawarro (VTB) 43.40 Punkte

Schüler B:

Mannschaft: 1. TG Friesen Klafeld-Geisweid 124,90 Punkte

Einzel: 1. Mats Krämer (TG Friesen) 62,10 Punkte

2. Arif Duman (TG Friesen) 47,20 Punkte

3. Michael Daudrich (TG Friesen) 15,60 Punkte

Schüler C:

Mannschaft: 1. TG Friesen Klafeld-Geisweid 103,80 Punkte

Einzel: 1. Wladislav Knitel (TG Friesen) 53,30 Punkte

2. Martin Süptitz (TG Friesen) 50,50 Punkte

Schüler D:

Mannschaft: 1. TG Friesen Klafeld-Geisweid 159,40 Punkte

Einzel: 1. Leonard Daudrich (TG Friesen) 58,10 Punkte

2. Fiete Krämer (TG Friesen) 53,00 Punkte

3. Oman Zabilla (TG Friesen) 48,30 Punkte

Schüler E:

Mannschaft: 1. TG Friesen Klafeld-Geisweid 95,10 Punkte

Einzel: 1. Jonne Römer (TG Friesen) 49,00 Punkte

2. Robin Bauer (TG Friesen) 46,10 Punkte

Schüler F:

Einzel: 1. Rico Bauer (TG Friesen) 43,70 Punkte