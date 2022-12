Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der HTS sorgt für hohen Sachschaden

(wS/ots) Siegen 16.12.2022 | Am heutigen Freitagmorgen (16.12.2022) ist es auf der HTS zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Ein 84-jähriger Mann beabsichtigte an der Anschlussstelle „Freudenberger Straße“ auf die HTS in Richtung Niederschelden aufzufahren. Als es auf der kombinierten Beschleunigungs- /Verzögerungsspur stockte, musste der 84-Jährige abbremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät. Er konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Auto des Seniors auf. In der Folge konnten vier weitere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhren auf die bereits verunfallten PKW auf. Vier PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 45.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme (ca. eine Stunde) kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus auf der HTS in Richtung Niederschelden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier