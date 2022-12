Brennender PKW neben Tankstelle auf der Raststätte Siegerland Ost

(wS/red) Siegen 22.12.2022 | Gegen 19:40 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer mit seinem Mercedes die Autobahn A 45 zwischen Siegen und Freudenberg. Kurz vor der Raststätte Siegerland Ost bemerkte der Fahrer plötzlich Brandgeruch im Inneren des Fahrzeugs. Daraufhin steuerte er die Rastanlage an und stoppte vor einer Garagenanlage. Passanten machen ihn darauf aufmerksam, dass sein Auto am Unterboden in Flammen stand und alarmierten die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eintreffen der Feuerwehr entstand am Mercedes Totalschaden. Ebenfalls entstand am Garagenkomplex erheblicher Sachschaden.

Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.





Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

