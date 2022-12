Einzigartig feiern – unter diesem Motto steht die größte Hochzeits- und Festmesse im Großen Saal der Siegerlandhalle

(wS/sh) Siegen 27.12.2022 | Einzigartig feiern – unter diesem Motto steht die größte Hochzeits- und Festmesse der Region am 14. + 15. Januar 2023 täglich von 11-18 Uhr auf zwei Ebenen im Großen Saal der Siegerlandhalle in Siegen

Ein traumhaftes Wochenende steht bevor… ein must have für alle, die in 2023/2024 heiraten möchten – aber auch für Lieblingsgäste, den Abi-Ball und vieles mehr.

Live erleben – mit allen Sinnen kann man hier eintauchen in eine Fülle an Anregungen, Trends und Inspirationen. An- und Ausprobieren, kaufen, beraten, informieren, buchen – alles unter einem Dach. Eine Mega-Auswahl an Outfits für Braut & Bräutigam, für jedes Budget, jede Stilrichtung, egal ob große oder kleine Feier.

Was die Wedding-Profis auf der Siegener Hochzeits- und Festmesse so besonders macht:

sie sind kreativ, leidenschaftlich, individuell, in jeder Beratung steckt ganz viel Liebe zum Detail – und macht sie damit zu den perfekten Wunsch-Erfüllern:

Mode, Trauringe und Schmuck, Hair & Beauty, Konditorei/Backen, Restaurant/Catering, Freie oder kirchliche Trauung, Floristik und Dekoration, Kunsthandwerk und Geschenke, Hochzeitsplanung, Einladungen & Co., Foto- und Videografie, Hochzeitsfahrten und –verleih, Musik & Entertainment, Miet-Equipment, Feuerwerk,

Reisen, Coaching, Barkeeping, Adventure Game und vieles mehr – jede Branche ist vertreten.

Diese Vielfalt gilt es zu entdecken, in gelassener, großzügiger und einladender Atmosphäre. An Ausstellungsständen von 4 bis 250 qm, im lichtdurchfluteten Foyer und

auf der offenen Galerie im Obergeschoss.

Diese Messe ist eine Erlebnismesse. Mit vielen Mitmachaktionen an den Ständen, außergewöhnlichen Modenschauen & Präsentationen für Braut-, Bräutigam- und Festmode sowie einer Modezeitreise mit nostalgischen Brautstylings auf der Hauptbühne.

Es gibt viele Leckereien im Messecafé und ein grandioses Gewinnspiel mit tollen Sachpreisen und Gutscheinen der Aussteller.

Hauptpreis: Life is better at beach(y): Zeit zu zweit gewinnen – ein Wochenende im beachy, zur Verfügung gestellt vom Reisewerk aus Wenden-Gerlingen.

Moderation: Ann-Christin Schmidt

Eintritt: 10 € an der Tageskasse, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erw. frei

Tickets im Vorverkauf gibt es im Ticketshop der Siegerlandhalle, www.siegerlandhalle.de

oder bei der Konzertkasse der Siegener Zeitung www.siegener-zeitung.de

Info-Tel. 0271/3370-0

www.hochzeitsmesse-siegen.de

www.instagram.com/hochzeits_und_festmesse_siegen

Anzeige