Hallenzauber beim SV Setzen – Die Jugend-Abteilung des SV Setzen richtet an 3 Wochenenden 9 Jugend-Turniere aus – Insgesamt werden 88 Teams erwartet

(wS/sv-s) Siegen 23.12.2022 | Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren keine Hallen-Turniere stattfinden konnten richtet der SV Setzen im neuen Jahr an drei Wochenenden mehrere 9 Turniere und Spielfeste für Jugendteams aus.

Die 9 Turniere mit insgesamt 88 teilnehmenden Mannschaften finden in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule am Schießberg in Siegen-Geisweid statt. Der Turnierreigen wird am Samstag, 07.01.2023 mit der Durchführung eines Turniers für B-Juniorinnen eröffnet, an dem insgesamt 10 Mannschaften teilnehmen.

Die Termine im Einzelnen:

Samstag, 07.01.2023:

B-Juniorinnen-Turnier mit 10 Mannschaften ab 10.30 Uhr

Sonntag, 08.01.2023

C2-Junioren-Turnier mit 6 Mannschaften ab 09.30 Uhr

C1-Junioren Turnier mit 8 Mannschaften ab 14.30 Uhr

Sonntag, 19.02.2023

E2-Junioren-Turnier mit 12 Manschaften ab 09.30 Uhr

D2-Junioren-Turnier mit 10 Mannschaften ab 14.30 Uhr

Samstag, 25.02.2023

Spielfest für F1-Junioren mit 10 Mannschaften ab 09.30 Uhr

E1-Junioren-Turnier mit 12 Mannschaften ab 14.30 Uhr

Sonntag, 26.02.2023

Spielfest für G-Junioren mit 10 Mannschaften ab 09.30 Uhr

Spielfest für F2-Junioren mit 10 Mannschaften ab 13.30 Uhr

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt werden. Der Verein verzichtet auch in diesem Jahr wieder bewusst auf Eintritts- und Startgelder, stattdessen freut sich der Jugend-Vorstand über eine freiwillige Spende für die Jugendkasse.

