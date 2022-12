Historischer Dorfrundgang in Wilnsdorf-Gernsdorf eröffnet

(wS/hw) Wilnsdorf 05.12.2022 | Wie viele andere Dörfer in unserer Region, kann Gernsdorf auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblicken. Archäologische Funde von Schlacke aus der La-Tène-Zeit um 450 v. Chr. weisen auf Eisenverhüttung und somit auf eine keltische Besiedlung südöstlich des heutigen Ortskerns hin.

Um 1300 wurde Gernsdorf erstmals urkundlich mit dem Namen Gernstorff erwähnt. Heutzutage ist vielen Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr bekannt, wo sich die alte Dorfschule oder die beiden Backese (Backhäuser) befanden.

Der Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V. hat in diesem Jahr daher mit Hilfe der „Rentnerband“ einen historischen Rundgang errichtet. Entlang von sieben Stationen können sich die Bewohner/innen und Besucher/innen auf eine spannende Entdeckungsreise begeben und in die Geschichte des Ortes eintauchen. Ziel ist es den historischen Stellen ein Gesicht zu geben und ein Bewusstsein zu schaffen.

Der Rundgang beginnt an der alten Dorfschule, dem heutigen Bürgerhaus. Anschließend geht der Rundgang weiter durch den historischen Dorfkern am Onnerlänner Backes, dem Backes für das Unterdorf, und der kath. Kirche St. Johannes Evangelist vorbei. Weitere Stationen sind der Backes für das Oberdorf, der Owerlänner Backes, der Bunker im Hasenberg, die alte Dorfkapelle und eines der ältesten Fachwerkhäuser des Dorfes aus dem 18. Jahrhundert.

Der Heimatverein hat für die Erstellung des historischen Rundgangs eine 80%-ige Förderung des Regionalvereins LEADER-Region 3-Länder-Eck e. V. in Form eines sogenannten „Kleinprojektes“ erhalten. Die Fördermittel stammen aus dem Bundes- und dem NRW-Landeshaushalt (90 %) sowie einem Anteil der Gemeinde Wilnsdorf (10%). Alle Stationen des Rundwegs sind mit Informationstafeln bestückt. Außerdem wurden mit Hilfe der Förderung vier Liegebänke als Ruheorte am Wanderweg zwischen Gernsdorf und Rudersdorf aufgestellt und fünf heimische Bäume gepflanzt. Zusätzlich wurde eine Bank-Tisch-Kombination für den Gernsdorfer Spielplatz angeschafft.

