Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand in der Schlagmühlstraße in Gernsdorf

(wS/red) Wilnsdorf 16.12.2022 | Am Freitagvormittag gegen 10:15 Uhr eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Gernsdorf in die Schlagmühlstraße. Nach ersten Erkenntnissen war dort ein Schuppen neben einem Wohnhaus in Brand geraten. Die Flammen sind dann im weiteren Verlauf auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mit mehreren Trupps und Einsatz der Drehleiter bekämpften sie die Flammen und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand aber ein hoher Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Fotos:Andreas Trojak / wirSiegen.de

