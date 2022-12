Judo: 21 Mal Gold beim Weihnachtspokal in Iserlohn

(wS/red) Siegen / Iserlohn 28.12.2022 | Der letzte Wettkampf in diesem Jahr fand in Iserlohn statt, wo es traditionell beim TuS Iserlohn um den begehrten Weihnachtspokal in der Vereinswertung geht. Mit 21 kleinen Weihnachtspokalen für die einzelnen Turniersiege in allen Jugendaltersklassen schnitten die heimischen Judoka hervorragend ab. Die Judofreunde scheiterten nur ganz knapp an der Pokalverteidigung. Die Linderberger Judoka wurden aber mit sieben Turniersiegern Zweiter.

Im Überblick Judofreunde Siegen-Lindenberg:

Gut aufgelegt starteten Gero Anders und Jonathan Gehrke in ihren Gewichtsklassen in der Altersklasse U11. Jeweils drei Siege, Gero mit drei Unterschiedlichen Techniken, Jonathan dreimal mit Hüftwurf und die ersten Pokale waren gewonnen. Zudem hatte es Jonathan Gehrke etwas eilig, dauerte doch keine Begegnung länger als 20 Sekunden. Mit einem gewonnen Kampf wurde Kevin Kolasin in der Klasse bis 42,2 kg zweiter. Mariella Herbst kam nach ihrer Auftaktniederlage erst richtig in Schwung, siegte zweimal mit Außensichel und sicherte sich so noch Platz drei. In der Altersklasse U13 sorgten Luan Shala und Theo Hellwig im Schwergewicht für ein spannendes Finale. Doch zuvor setzten sich beide eindrucksvoll mit drei vorzeitigen Siegen durch. Den Endkampf bestimmte dann Luan und brachte seinen Trainingspartner mit Tai-o-toshi zu Boden. Auch in der Klasse bis 43 kg gab es ein vereinsinternes Finale. Hier siegte Yehor Semenov gegen Arsenii Polishchuk der damit Silber in der Hand hielt. Judofloh Jolina Sening (-30 kg) wurde kampflos Turniersieger. In der Altersklasse U15 stand ihr Bruder Nick bis 46 kg auf der Matte und machte es Jolina gleich, nur mit dem Unterschied, dass Nick seine beiden Gegner vorzeitig von der Matte fegte. Ebenfalls erster wurde bis 55 kg Bodhan Semenov, der sein Finale mit einer Fußtechnik erfolgreich abschloss. Mit diesen vielen Erfolgen verfehlte man ganz knapp die Pokalverteidigung in der Vereinswertung. Über den Weihnachtspokal durfte sich letztlich in diesem Jahr der Judo-Club Hagen freuen

JC Gernsdorf:

In der Altersklasse U11 holten Nico Hellmann und Lukas erste Plätze. Mara Gerhus wurde mit zwei Siegen und einer Niederlage Zweite und Alena Stiegler holte mit einem Sieg Bronze. Genau wie Noah Koziol und Luca Krumm die bei ihrem ersten Turnier auch Platz drei belegten. U13: Hier hatten wir besonders vielen krankheitsbedingte Absagen. Nur Lukas Maier und Leon Westphal waren dabei. Leon Westphal gewann seine Gewichtsklasse mit drei vorzeitigen Siegen, Lukas Maier wurde dritter. U15: Marie Ax besiegte zum Auftakt ihre Vereinskollegin Tamina Jost. Das Finale gewann sie bereits nach kurzer Kampfzeit, Tamina wurde dritte. Felix Wolf gewann kampflos den Turniersieger. Aaron Grütner musste zweimal in die Verlängerung und gewann Bronze. U18: Janne Westphal setzte sich im „Best of Three“ gegen seinen Vereinskameraden David Kaiser durch und verwies ihn auf Platz zwei. Nils Gertzen holte gewann Silber, Ben Turian erkämpfte sich Bronze.

JV Siegerland:

U11: Mit drei Siegen gewann Jonte Kraft (-34,2 kg) einen Pokal, wie auch Mikail Karaefe (-30,9 kg) und Jonas Schlaak (-23,8kg) der im „Best of Three“ vorne lag. Erst im Finale unterlegen war Mykhailo Pasat (-32,1 kg). Dritte Plätze gewannen Evelyn Moritz und Leon Rumann. In der AK U13 siegte Nils Schlaak kampflos, Enes Murati gewann bis 40 kg die Silbermedaille. Mit drei Körperwurfsiegen stand am Ende Celvin Oborovski (-40 kg/ U15) ganz oben auf dem Treppchen.

TV Freudenberg

In der Altersklasse U11 wurde Julius Siebel bis 30,3 kg zweiter. Mit Leo Stahlschmid,t Mika und Leo Saez Cano, Charlotte Wrischnig , Jusus Keil sowie Tilda Serapinas standen gleich sechs weitere „Flecker“ Judoka mit Platz drei auf den Siegertreppchen. Auch in der U13 gab es vier Platzierungen. Pokale gewannen Frederic Wessling (-46 kg) und Lukas Fabiani der bis 50 kg auf der Matte stand. Silber holte Paula Nassauer, während Tarek Wagener mit einer weiteren Bronzemedaille zum Freudenberger Ergebnis beitragen konnte

