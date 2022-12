Jugendrotkreuz „Kinderlächeln“ geht zu Gunsten von BuntkidZ

(wS/drk) Siegen 21.12.2022 | Das Jugendrotkreuz Siegen-Wittgenstein führt Aktion für Selbsthilfegruppe für gehörlose Kinder und Jugendliche in Siegen durch.

Die Kooperation zwischen dem Jugendrotkreuz Siegen-Wittgenstein (JRK) und der myToys Filiale Siegen hat sich weiterhin bewährt. Bereits zum achten Mal fand die Aktion „Kinderlächeln“ in der myToys Filiale Siegen statt.

„Auch bei der diesjährigen Aktion war es uns wichtig eine Organisation auszusuchen, die in der Region vielleicht nicht so bekannt ist. Aufmerksam auf „BuntKidz“ sind wir geworden, als wir einen Workshop zur Barrierefreiheit im Internet angeboten haben. Denn hier hat die Gehörlosigkeit in vielen Bereichen keine Lobby“, erklärt Melanie Tröps, Kreisjugendrotkreuzleiterin JRK Siegen-Wittgenstein.

Andrea Nickel-Chanoine, Filialleiterin der myToys Filiale Siegen: „In diesem Jahr konnten wir Spenden im Wert von 500,00 € entgegennehmen.“

Die Geschenkanhänger hatte die JRK Gruppe aus Siegen- Nord gebastelt. „Es ist uns wichtig, dass die JRK Gruppen sich mit der Aktion vertraut machen und die Kinder und Jugendlichen dadurch ein besseres Gefühl für ein soziales Miteinander erhalten.“, erläutert Anna Lena Paul, stellv. Kreisjugendrotkreuzleiterin. myToys zeigt sich erneut wieder großzügig, und gab noch ein paar extra Geschenke sowie einen Gutschein dazu.



v.l.n.r. Andrea Nickel-Chanoine (Filialleiterin, myToys Filiale Siegen), Deborah Lang (Leiterin BuntKidz Siegen), Melanie Tröps (Kreisjugendrotkreuzleiterin Jugendrotkreuz Siegen-Wittgenstein) und Anna Lena Paul (stellv. Kreisjugendrotkreuzleiterin)