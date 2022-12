Ladendieb isst Würstchen und flüchtet

(wS/ots) Siegen 21.12.2022 | Ein 58-Jähriger ist am Dienstagmittag (20.12.2022) in einem Lebensmittelgeschäft an der Hagener Straße in Siegen aufgefallen.

Der Mann hatte im Laden ein Glas Würstchen geöffnet und umgehend damit begonnen, diese zu essen. In seiner Jackentasche hatte er zudem noch ein Glas Kirschen. An der Kasse bezahlte der 58-Jährige seine Ware nicht und flüchtete zu Fuß. Die beiden Gläser mit den Lebensmitteln ließ er zurück.

Die Polizeistreife konnte den alkoholisierten Mann im Umfeld des Marktes antreffen. Er kam ins Polizeigewahrsam.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier