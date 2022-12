Lesespaß in der Natur – Die neue Bildungsinsel steht in Hadem

(wS/hi) Hilchenbach 12.12.2022 | „Viele schöne Lesemomente“ erhofft sich Steffi Lohölter von der neuen Bildungsinsel in Hadem. Sie ist Erzieherin im Hilchenbacher AWO-Familienzentrum und hat sich vor Kurzem aus gutem Grund mit einigen Kindern, Eltern und ihrer Kollegin Simone Schneider-Bade in den kleinen Stadtteil aufgemacht. Denn hier wird die fünfte Lesebank auf Hilchenbacher Stadtgebiet enthüllt.

Initiator und Geschäftsführer des Vereins Hilchenbacher Bildungsinsel, Tomas Irle, hat die Sitzgelegenheit an der Verlängerung der Straße „Auf dem Stulk“ aufgestellt.

Von hier aus können Spaziergängerinnen und Spaziergänger einen herrlichen Blick über Hadem genießen. Vor allem das Hauptaugenmerk der Kinder wird aber vermutlich auf der Lektüre liegen. Denn in einer Kiste unter einer Klappe verstecken sich verschiedene Bücher, die den Aufenthalt noch interessanter gestalten.

Aber was macht diese Bank zu einer Bildungsinsel? Das Projekt soll „das soziale Engagement, die Eigenständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein von

Kindern fördern“, erklärt Tomas Irle. Denn jede Lesebank wird von jungen Patinnen und Paten betreut. In diesem Fall sind das die Kinder des AWO-Familienzentrums.

Sie suchen die Bücher aus und entwickeln gemeinsam mit ihren Mentoren eigene Ideen rund um die Bildungsinsel. „Wir möchten gerne einmal im Monat mit kleineren

Gruppen hier hin spazieren“, kündigt Steffi Lohölter baldige Ausflüge mit den Kita- Kindern an. Es gibt auch bereits Überlegungen, hier ein Sommerfest oder Ähnliches zu veranstalten. „Wir freuen uns sehr über die Patenschaft. Viele Kinder haben schon oft gefragt, wann wir endlich hochgehen“, so die Erzieherin. Tomas Irle betont, dass es bei dem Projekt auch darum geht, Kindern etwas zuzutrauen. Bei diesem Ehrenamt dürfen sie Fehler machen und daraus lernen:

„Man fällt hin, schüttelt sich und steht wieder auf.“

Möglich wurde die Errichtung der Bildungsinsel, weil das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Heimat-Scheck für das Projekt vergeben hat. Insgesamt stehen nun 13 Lesebänke in Hilchenbach und Umgebung.

Die Kindergartenkinder des AWO-Familienzentrums nehmen sofort Platz auf der neuen Bildungsinsel in Hadem.

