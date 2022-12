Lord Mayor zu Gast bei Siegener Freunden

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 22.12.2022 | Eine besondere Begegnung stand jetzt auf dem Plan von Bürgermeister Steffen Mues: Der Lord Mayor von Leeds, Bob Gettings, stattete der deutschen Partnerstadt einen Besuch ab. Begleitet wurde Gettings dabei von seiner Ehefrau, Lady Mayoress Lesley Gettings, sowie Henriette Mahamane, Referentin für Internationale Beziehungen, und Mark Lenton, seines Zeichens „Sergeant-at- Mace“, eine Art Zeremonienmeister. Dieser achtet auf die strenge Einhaltung von protokollarischen Angelegenheiten, sind doch die Aufgaben des Lord Mayor hauptsächlich zeremonieller Natur und beinhalten als wichtigen Aspekt Auslandsreisen.

Bob Gettings, der mit der Wahl zum Lord Mayor im Mai 2022 den bisherigen Höhepunkt seiner politischen Karriere erreicht hat, ist in Siegen beileibe kein Unbekannter: Im Alter von 14 Jahren nahm der spätere Englischlehrer aus dem Städtchen Morley bei Leeds erstmals an einem Schüleraustausch mit einer Siegener Schule, dem Löhrtor-Gymnasium, teil.

Es sollte der erste von vielen Siegen-Besuchen sein, die aus dem jungen Engländer einen der maßgeblichen Promoter der Partnerschaft mit der Krönchenstadt machen sollte – keine Selbstverständlichkeit angesichts der damals noch stark verbreiteten Ressentiments gegenüber den Deutschen. Der Rest ist bekannt: Am 16. Juli 1966 wurde die Partnerschaftsurkunde zwischen Siegen und Morley, heutiger Stadtteil von Leeds, unterzeichnet – Startschuss für unzählige weitere Austausche, an denen Siegener jeden Alters, vom Schüler bis zur Seniorin, teilgenommen haben.

Nachdem diese persönlichen Begegnungen in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich waren und ein zunächst für September geplanter Besuch aufgrund des Todes von Königin Elisabeth II. verschoben werden musste, war es jetzt endlich wieder soweit. Wie der Lord Mayor beim

offiziellen Willkommensessen gegenüber Bürgermeister Mues – der zuvor schon die „besonderen Beziehungen“ seines Gastes mit Siegen und den Siegenern beschrieben hatte – ausführte, handelte es sich bei der Reise nach Siegen um die Realisierung eines absoluten Herzenswunsches. Denn mit Siegen verbinden Bob Gettings nicht nur persönliche Kontakte, sondern auch fachliches Interesse: Obwohl die nordenglische Metropole mit über 750.000 Einwohnern inzwischen zur drittgrößten Stadt Englands avanciert ist, gibt es doch Bereiche, in denen sie nach eigener Ausage von Siegen lernen kann. Zuallerst ist dies der Bereich der Stadtentwicklung, namentlich die angestrebte Verzahnung von Universität und Universitätsstadt.

Entsprechend war das Programm des Aufenthalts aufgestellt worden: So empfing im Rahmen eines Termins im neuen Hörsaalzentrum am Unteren Schloss Prof. Dr. Volker Stein, Prorektor für Ressourcen und Governance, die englischen Gäste gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des International Office und des Bau- und Flächenmanagement-Dezernats der Universität Siegen. Inhaltlich fokussierte sich der Termin auf die Vorstellung des Projekts „Siegen. Wissen

verbindet“ (in Englisch: „Siegen. Knowledge unites“). Obwohl Leeds aufgrund seiner Größe gleich über mehrere Universitäten verfügt, vermochten die Siegener Lösungsansätze hin zu einer Innenstadt-Uni die englischen Gäste doch stark zu beeindrucken. Dass durch den Umbau bzw. die Aufstockung eines Kaufhauses eine „Lecture Hall“ mit großartigem Blick auf eine imposante historische Schlossanlage entstanden ist, entlockte Bob Gettings gleich mehrfach ein aufrichtiges „fabulous!“ – ein Kompliment, das Prorektor und Bürgermeister gerne entgegennahmen.

Neben dem Besuch der Universität und einer besonderen Führung durch die Nikolaikirche, die es vermochte, selbst dem „Siegen-Profi“ Bob Gettings noch neue Aspekte zu vermitteln, rundeten private Begegnungen mit langjährigen Freunden und Bekannten den Besuch der Gäste aus Leeds ab.

Der Städtepartnerschaft zwischen Leeds und Siegen kann auch der Brexit nichts anhaben, so die Botschaft des Besuchs von Lord Mayor Bob Gettings (Mitte) und Lady Mayoress Lesley Gettings bei Siegens Bürgermeister Steffen Mues. (Foto: Stadt Siegen)



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier