Nach Grillaktion an der Siegbrücke – BOSNAGRILL spendete 1.441€ an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar

(wS/red) Siegen 21.12.2022 | Für den 10. Dezember 2022 rief das Team von BOSNAGRILL (Balkan Kitchen) zu einer ganz besonderen Aktion auf. Betreiber Dzevad Halkovic kündigte an, alle Einnahmen des Tages an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar zu spenden.

Schon in der Frühe ging es los. Der Holzkohlegrill wurde auf Temperatur gebracht und mit viel Spaß und Engagement wurden leckere Spieße gegrillt. Trotz der kalten Witterung kamen viele Gäste und Freunde in die Siegener Innenstadt zur Siegbrücke und nahmen das leckere Angebot an.

Dzevad Halkovic: „Das Kinderhospiz in Olpe leistet außergewöhnliche Arbeit und wir möchten mit Herzen diese Arbeit unterstützen. Unser Dank geht an alle unsere Gäste die zum Erfolg dieser Aktion beigetragen haben“.

So konnten vom BOSNAGRILL eine Summe von 1.441€ an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar übergeben werden.