Neues Programm der Jugendkunstschule der Gemeinde Wilnsdorf im Frühjahr 2023 – Von Pinselstrich bis Tonkreation

(wS/wi) Wilnsdorf 24.12.2022 | Ab Februar werden in der Jugendkunstschule wieder Stifte gespitzt, Farben gemischt und Sprühdosen geschüttelt. In regelmäßigen Kursen oder Workshops können Kinder und Jugendliche sich kreativ ausleben und lernen die Basics der Farbgestaltung. Neben den Kursen gibt es ein neues Angebot für Fortgeschrittene ab der 5. Klasse.

Die regelmäßigen Kurse verteilen sich auf dienstags (14.02.-02.05.2023), mittwochs (15.02.-03.05.2023) und donnerstags (16.02.-04.05.2023) jeweils von 16.15-17.30 Uhr. Dabei finden die Kurse dienstags und donnerstags im Zeichensaal des Gymnasiums Wilnsdorf statt, mittwochs wechselt der Veranstaltungsort dann nach Burbach in den Kunstraum der Hellertalschule. Mit drei Wochentagen, zwei Locations und dem Fortgeschrittenen-Kurs werden somit mehr als 35 Kurse von der Jugendkunstschule der Gemeinde angeboten.

Kurs für Fortgeschrittene

Zusätzlich haben Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse die Möglichkeit, einen Fortgeschrittenen Kurs zu besuchen. In fünf Kursen (14.02.-14.03.2023) werden Basiskenntnisse vertieft und neue Sachen dazugelernt, wie Farblehre, das Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten, sowie verschiedene Perspektiven. Der Kurs findet dienstags von 17.30-18.45 Uhr statt.

Kreative Samstags-Workshops

In den Workshops, die samstags von 10-14 Uhr stattfinden, werden Bilder zu verschiedenen Themen gestaltet. Der Workshop „1001 Nacht“ bietet dabei neben Farbe und Pinsel noch Glitzersteine oder Sand als spannende Ergänzung. Ein Highlight ist sicherlich der Töpferkurs am 25. März, wo nicht nur Kinder und Jugendliche teilnehmen können, sondern auch Erwachsene sich am Formen von Ton probieren dürfen. Das Glasieren der Ton-Kunstwerke findet an einem Extra Termin (22.04.2023, 14.00-15.30 Uhr) statt. Die vier Kurse „1001 Nacht“, „Der Zirkus kommt“, Das Dschungelbuch“ und „Coole Graffiti und Pop-Art“ werden für 28€ inklusive Material angeboten, der Töpferkurs für 36€ pro Person und Material.

Fotos: Gemeinde Wilnsdorf

Für die ganz Kleinen zwischen 3 und 7 Jahren gibt es Angebote in Begleitung eines Erwachsenen. Basteln und Malen zu den Themen „Reise in den Orient“, „Im Zirkus“ und „Tierkinder und Blütenmeer“ an einem Samstag von jeweils 14.15-16.45 Uhr.

Alle Termine, das aktuelle Programm und das Anmeldeformular sind unter www.wilnsdorf.de/jugendkunstschule zu finden. Anmeldungen werden auch per Mail entgegengenommen an doris-thiel@web.de.