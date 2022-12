Pädagogischer Umweltpreis 2022 der Stadt Siegen verliehen

(wS/si) Siegen 20.12.2022 | Die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Pädagogischen Umweltpreises stehen fest: Bürgermeister Steffen Mues prämierte am vergangenen Donnerstag, 15. Dezember, gleich fünf Siegener Umweltschutzprojekte mit Urkunden und Geldpreisen – auch in diesem Jahr wieder gestiftet von der Volksbank in Südwestfalen.

Der erste Platz mit einem Preisgeld von 500 Euro ging an die Großtagespflege „Dorfknirpse“. Mit ihrem Projekt zum respektvollen Umgang mit Natur und Tieren haben

sie die Jury überzeugt. Kinder im Alter von eins bis drei Jahren lernen hier durch das Bewirtschaften von Hochbeeten, einem Insektenhotel und täglichen Spaziergängen im Wald, wie sich die Natur mit den Jahreszeiten verändert und was es alles zu entdecken gibt.

Platz Zwei und Drei wurden in diesem Jahr gleich doppelt vergeben. So konnten sich die Montessori-Schule mit ihrem Projekt zum Thema „Nachhaltigkeit“ und der Verein Lebensmittel-Teilen e.V. mit seiner Bildungsarbeit rund um den „Hammer-Garten“ über einen zweiten Platz und ein Preisgeld von je 300 Euro freuen. Den dritten Platz und somit je 200 Euro Prämie teilten sich das Projekt „Müll und Recycling“ der Evangelischen Kita

Herrenfeld und das Projekt „Klima, Daten und Wetterstation“ der Ganztagsrealschule Am Oberen Schloss.

Seit 2009 verleiht die Stadt Siegen den Pädagogischen Umweltpreis. „Umweltschutz ist unverzichtbar zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen und damit letztlich auch zum Erhalt von uns Menschen“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. Dazu könne jede und jeder durch kleine Aktionen einen großen Beitrag leisten, wie die Projekte der Preisträgerinnen und Preisträger zeigten.

Unterstützt wird die Preisverleihung von der Volksbank in Südwestfalen. Für die Bank ist das Thema Nachhaltigkeit ein expliziter Bestandteil ihrer Unternehmensleitsätze.

Begonnen hat es 1995, seitdem widmet sich die Volksbank in Südwestfalen verstärkt Umweltfragen. Aus diesem Grund hat sie auch als erste Volksbank in Deutschland die UNEP-Erklärung der Vereinten Nationen von 1998 unterzeichnet.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Pädagogischen Umweltpreises 2022: Gleich fünf Umweltschutzprojekte wurden von Bürgermeister Steffen Mues ausgezeichnet. (Foto: Stadt Siegen)

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier