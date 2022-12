SIEGENIA spendet 20.000 Euro für Notleidende

(wS/si) Wilnsdorf 05.12.2022 | Die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen hat bei SIEGENIA Tradition:

Seit vielen Jahren verzichtet das Unternehmen auf die Versendung von Weihnachtspräsenten an seine Partner und setzt sich stattdessen für wohltätige Zwecke ein. Davon profitieren sowohl regionale Einrichtungen an den deutschen Firmenstandorten als auch überregionale Institutionen. In diesem Jahr trägt SIEGENIA den steigenden Lebenshaltungskosten mit einer erneuten Erhöhung seines Spendenbetrags Rechnung und engagiert sich mit insgesamt 20.000 Euro für Notleidende.

Mit Herz für sieben gemeinnützige Organisationen

Wie bereits in den vergangenen Jahren trägt SIEGENIA mithilfe von Spenden dazu bei, dass die regionalen Tafeln Menschen in einer schwierigen Lebenssituation durch die kostenfreie Versorgung mit Lebensmitteln entlasten können. Hierzu erhält die „Siegener Tafel“ in diesem Jahr 3.300 Euro, während sich die „Tafel Hermeskeil e.V.“ und die „Velberter Tafel“ des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Niederberg über eine Weihnachtsspende in Höhe von je 2.200 Euro freuen.

Sein Engagement für die Region bringt SIEGENIA darüber hinaus durch die Berücksichtigung von drei weiteren regionalen Spendenempfängern zum Ausdruck. Das Kinder- und

Jugendhospiz Balthasar in Olpe wird den Betrag in Höhe von 3.300 Euro für die Pflege unheilbar kranker Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener sowie für die Begleitung ihrer Familienangehörigen einsetzen. Jeweils 3000 Euro erhalten das Marien Hospiz Louise von Marillac in Wilnsdorf und die Kreisvereinigung Siegen-Wittgenstein des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. Siegen“.

Während das Marien Hospiz das Spendengeld dazu verwenden wird, die letzte Lebensphase schwerstkranker und sterbender Menschen so angenehm wie möglich zu gestalten, will der Verein „Lebenshilfe“ mit dem Spendenbetrag die Unterstützung für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen weiter ausbauen. Auf überregionaler Ebene unterstützt SIEGENIA erneut die Arbeit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen e.V.“. Sie setzt die Spende von 3.000 Euro für medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten ein.

