Spendenaktion des Gymnasiums Wilnsdorf an die Kinderklinik

(wS/gw) Wilnsdorf – Siegen 22.12.2022 | Seit Jahren zieht die Schülervertretung (SV) des Gymnasiums Wilnsdorf am 6. Dezember durch die Klassenzimmer und verteilt Nikoläuse an die Schülerinnen und Schüler.

Im Gegenzug werden Spenden für die DRK-Kinderklinik Siegen gesammelt. Ergänzt wird das Ganze durch einen Kaffee- und Waffelverkauf für den guten Zweck. Aufgerundet durch die SV kam in diesem Jahr die stolze Summe von 2000 Euro zusammen. Die Schülervertretung des Gymnasiums Wilnsdorf, Emelie Rudolf, Noah Schmidt, Nicolas Wolff, Berfin Kaya und Heiko Harutyunyan, übergaben den Scheck an Simone Hensel (Bereichsleitung Station 1, PNZ und Intensiv) von der DRK- Kinderklinik. Das Geld soll dem geplanten multifunktionalen Sport- und Spielfeld für die Kinder- und Jugendpsychiatrie (kurz KJP) zu Gute kommen.

Hier kann mit den Patienten Outdoor-Sport betrieben werden. Der Bau ist am Rande der KJP vorgesehen. Architektengespräche laufen bereits.

Wenn alles gut läuft, kann schon im nächsten Jahr mit dem Arbeiten begonnen werden.

Foto: Gymnasium Wilnsdorf

