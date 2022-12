Ständchen der besonderen Art

(wS/red) Wilnsdorf 07.12.2022 | Diamantenes Priesterjubiläum von Pastor geistl. Rat Hans-Rudolf Pietzonka. Bereits im laufenden Jahr wurde offiziell gefeiert. Da der Wilnsdorfer Männerchor 1888 aber verhindert war, wurde an diesem Wochenende die Gelegenheit genutzt seinem treuen Mitglied auf musikalische Weise zu diesem außergewöhnlichen Anlass zu gratulieren.

Der „Bruder“, so wie Pastor Pietzonka allgemein nur genannt wird, freute sich über die Mitgestaltung der Sonntagsmesse durch den Verein, den er 1966 zum ersten Mal singen gehört hatte.

Einige Jahre später trat er dann als passives Mitglied dem Männerchor bei. Wie er in seiner kurzen Ansprache selber erwähnte, haben sich in seiner fast 50 jährigen Mitgliedschaft viele freundschaftliche Beziehungen ergeben.

Die Wertschätzung besteht auf Gegenseitigkeit, die nun auch zu dem Beitrag in dem Gottesdienst geführt hat. Seine leise und zurücknehmende Art Dinge in Bewegung zu setzen und für die Menschen der Gemeinde da zu sein, haben dazu geführt, dass der „Bruder“ mit seinen nun schon 86 Jahren immer noch eine wertgeschätzte Größe nicht nur in Niederdielfen, sondern auch darüber hinaus ist. Das letzte Lied im Gottesdienst war daher auch „This little Light of mine“ – „Seht wie das kleine Licht strahlend das Dunkel bricht“ ein besonderer Dank für die unermüdliche Arbeit im „Weinberg des Herren“. Solche Arbeiter braucht es wahrlich mehr.