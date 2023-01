Tödlicher Verkehrsunfall auf der Stockhauser Straße/L743 von Meschede-Enste aus kommend in Richtung Meschede-Stockhausen

(wS/ots) Hochsauerlandkreis 31.12.2022 | Am heutigen Samstag, 31.12.2022, gegen 10.10 Uhr, befuhr eine weibliche PKW-Führerin die Stockhauser Straße von Meschede-Enste aus kommend in Richtung Meschede-Stockhausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem zerstörten Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die L743 ist für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

