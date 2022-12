TuS Ferndorf will die Tabellenführung bei der Zweitvertretung der HSG Wetzlar verteidigen

(wS/red) Ferndorf/Dutenhofen 16.12.2022 | TuS Ferndorf will/muss einen Auswärtssieg einfahren

…denn sie wollen ihre Tabellenführung verteidigen, weil ihnen ihr direkter Verfolger Hanau auf den Fersen ist und bei einem Sieg von Hanau und gleichzeitiger Niederlage des TuS die Tabellenführung übernehmen könnte, da sie dann Punktgleich sind und das Torverhältnis entscheidet.

Der TuS Ferndorf und alle seine Fans freuen sich tierisch auf Weihnachten, aber diese Pflichtaufgabe gilt es im scheidenden Jahr noch abzuarbeiten.

Da hat Ferndorf derzeit ein Torverhältnis von +90 und Hanau von +87 Toren, es könnte in dem Fall sehr eng werden. Aber wenn Ferndorf so spielt, wie sie es in der Vergangenheit getan haben, sollte niemand unruhige Nächte verbringen müssen. Die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II ist die Zweitvertretung des Erstligisten HSG Wetzlar und befindet sich derzeit auf dem 11. Tabellenplatz (Relegationsplatz) und hat 11:19 Punkte.

Von ihren bisher durchgeführten sieben Heimspielen haben sie 3 gewonnen und würden gerne ihren 4. Heimsieg einfahren, aber gegen den Tabellenführer sind sie in dem Fall krasser Aussenseiter.

Die HSG fürchtet, dass der Rückrundenstart zu einer Kopie des Vorrundenstarts wird, denn die ersten 3 Spiele der Hinrunde hatten sie verloren und die ersten 2 der Rückrunde auch schon. Wir gehen dieses Spiel mit Optimismus und der Freude, uns mit einer Profitruppe zu messen an und wir wollen so lange dagegenhalten, wie das irgendwie möglich ist«, sagt der HSG-Trainer.

Dabei können sie personell nicht aus dem Vollen schöpfen, sie haben einen verletzungsgeplagten Rückraum. Ihr bester Feldtorschütze Leon Boczkowski hat sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen und fällt länger aus. Neu hinzugekommen ist dafür der 20-jährige Phillip Opitz, er kommt vom TV Hüttenberg und wurde kurzfristig mit dem Zweitspielrecht für Dutenhofen ausgestattet. Einen guten Einstand gab er letzte Woche gegen Haßloch, in dem der 1,97 m Rückraumschütze (RR) direkt 6 Tore erzielte. Die meisten Tore gegen Haßloch machte allerdings kein geringerer als Tim Rüdiger, der letzte Saison noch im TuS-Kader stand. Er hat 10 Tore erzielt und trotz seines Weggangs ist der Name in den Köpfen der Ferndorfer noch absolut präsent!!!

Robert Andersson

Es wird kein einfaches Spiel für uns, aber wir machen da weiter, wo wir jetzt sind. Danach kommt die Pause, dann müssen wir trainieren für die Spiele, die danach kommen. Aber wir müssen unsere Aufgaben zu 100 % erledigen und das gegen jeden Gegner. All das werden wir auch gegen Dutenhofen versuchen.

Die HSG hat eine junge und talentierte Mannschaft, sie sind gefährlich, aber wenn wir 100 % geben, sollten wir das gewinnen und das will ich auch. Wir müssen uns vorbereiten auf eine defensive 6:0 Abwehr.Wenn wir zum Abschluss kommen und das machen wir sehr oft, das wir da konzentrierter und engagierter zur Sache gehen. Wir haben in den letzten Spielen Chancen liegenlassen und wenn wir das besser machen, dann sieht das gut aus.

Zum Kader:

Zum derzeitigen Kader gibt es keine Veränderungen, am Samstag stehen die gleichen Spieler auf der Platte wie schon letzte Woche. Danach geht das Spielerjahr zu Ende, Start in 2023 ist der 05. Januar, dann beginnt die erste Trainingseinheit, zu 99 % werden dann Niklas Diebel und Paul Schikora wieder dabei sein und es sieht auch sehr gut bei Marko Karaula aus, es könnte sein, dass auch er dann einsteigen kann und dann stände ja Robert Andersson eine „volle Kapelle“ zur Verfügung.

ETWAS ANDERES

Schon oft im Fankreis etc. thematisiert ist die (Ex)-Personalie JONAS FAULENBACH, hier ein paar Eckdaten:

Jonas hat derzeit keinen Vertrag bei irgendeinem Team, man könnte mit ihm nicht planen. Gesundheitlich war er ja auf einem sehr guten Weg, doch dann gab es wieder Probleme und eine erneute OP, aktuell befindet er sich wieder in Reha und wie lange das jetzt alles wieder dauern wird ist ungewiss. Er befindet sich nicht mehr im Siegerland, beruflich hat er sich nach Frankfurt orientiert, hat inzwischen auch ein Haus gebaut, hat aber immer noch gute Kontakte ins Siegerland und zum TuS Ferndorf. Wenn er wieder spielen kann/will, so wird Ferndorf sein ERSTER Ansprechpartner sein so Jonas Faulenbach (Fauli). Sollten sich die Wege nicht mehr kreuzen, sollte Ferndorf alles daransetzen ein „Abschiedsspiel“ für Jonas zu organisieren. Das sind wir ihm schuldig, das hat er verdient wie kein Zweiter und wir sind überzeugt davon, dass die Stählerwiese zum allerersten mal bis unters Dach ausverkauft wäre.

Eine weitere gute Nachricht gibt es über Gabriel da Rocha Viana, er ist in den 35-er Kader der Portugiesischen Nationalmannschaft berufen worden, und darauf dürfen wir Ferndorfer uns ruhig etwas einbilden und gratulieren ihm dazu.

Und zum guten Schluß:



Allen sportbegeisterten Lesern von wirSiegen, allen Handballfans des TuS Ferndorf, dem Verein und dem gesamten Andersson-Team wünschen wir ein wundervolles Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lieben und einen ebenso guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2023.

