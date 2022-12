Wohnungseinbruch in Geisweid – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 16.12.2022 | In der Zeit zwischen Montagnachmittag (13.12.2022, 14:00 Uhr) und Dienstagmorgen (14.12.2022, 05:00 Uhr) ist es zu einem Wohnungseinbruch in Geisweid gekommen. Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Adolf-Wurmbachstraße. Hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer. Sie entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Schmuck und Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

