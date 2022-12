„YOUbeYOU“ beim Lebendigen Adventskalender / PUSH-Verein fördert queere Jugendarbeit weiter

(wS/hi) Hilchenbach 14.11.2022 | Das Team von „YOUbeYOU“ des PUSH e.V. ist am Donnerstag, 15. Dezember, ab 18:00 Uhr zu Besuch beim Lebendigen Adventskalender des Hilchenbacher Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage auf der Gerichtswiese in Hilchenbach.

Verschenkt werden Buttons und Bilder mit Botschaften für Toleranz und Vielfalt.

Dazu gibt es fröhliche LGTBQI+-Weihnachtsmusik sowie heißen Punsch. Mandana Krämer und Max Schmidt hissen die Regenbogenflagge und freuen sich auf interessierte Jugendliche und Erwachsene.

Zum Jahresende gibt es zudem gute Nachrichten für die LGTBQI+-Community: Der PUSH e.V. fördert die queere Jugendarbeit auch im neuen Jahr und bietet die Treffen weiter montags ab 15:00 Uhr im Jugendtreff Hilchenbach an. Wer die Arbeit unterstützen möchte, kann sich beim PUSH e.V. per E-Mail an info@push-ev.de melden.



Das YOUbeYOU-Team ist zu Besuch beim Lebendigen Adventskalender. Besucherinnen und Besucher dürfen sich über kleine Geschenke freuen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier