Zeugen gesucht: 18-Jähriger mehrfach mit einer Softair-Pistole beschossen

(wS/ots) Finnentrop 09.12.2022 | Bereits am Dienstag (22. November) hat ein 18-Jähriger der Polizei gemeldet, dass er auf einem Feldweg zwischen der Kopernikusstraße und der Serkenroder Straße von zwei unbekannten Tätern mit einer Softair-Waffe verletzt wurde. Dabei gab der Heranwachsende an, dass er fußläufig unterwegs war, als ihm zwei Jugendliche entgegenkamen. Diese sprachen untereinander in einer dem Geschädigten unbekannten Sprache. Aus geringer Distanz schoss plötzlich einer der Jugendlichen mit einer Softair-Pistole mehrfach auf den 18-Jährigen. Dabei verletzte ein Projektil den jungen Mann an der Hand. Anschließend flohen die Täter in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Der Heranwachsende kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können. Der Geschädigte beschrieb die Jungen folgendermaßen:

– Alter: circa 14 bis 15 Jahre

– Aussehen: südländischer Phänotyp

– Bekleidung: dunkle Ober- und Unterbekleidung

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Eine Beziehungstat wird derzeit ausgeschlossen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02761-9269-6218 entgegen.

