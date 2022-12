Zusatzveranstaltung von „Die kleine Muck“ im Apollo

Die kleine Muck sucht noch einmal ihr Glück

(wS/red) Siegen 07.12.2022 | Weihnachten ohne ein Weihnachtsmärchen wäre nur halb so schön und das Apollo-Weihnachtsmärchen erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es am Sonntag, 18. Dezember, neben der Vorstellung um 15 Uhr noch eine weitere um 17 Uhr geben wird. In der Inszenierung von Apollo-Intendant Markus Steinwender macht sich die kleine Muck auf die Suche nach ihrem Glück und erlebt dabei einige Abenteuer:

Nach dem Tod des Vaters wird Mukrah, genannt „kleine Muck“, von Verwandten aus ihrem Haus vertrieben. Auf ihrem Weg durch die Wüste begleitet sie der Mond, der sie darin bestärkt, selbst ihr Glück zu finden. Die Suche führt sie zunächst zu einer Katzenfrau, die Mukrahs Leben nicht gerade leicht macht. Mit einer der Katzen freundet sie sich jedoch an. Der Kater hilft ihr bei der Flucht und verschafft ihr magische Pantoffeln und einen Zauberstock. Damit macht sich das Mädchen auf den Weg zum König, um ihm ihre Dienste anzubieten. Vielleicht kann Mukrah dort ihr Glück finden?

Das Apollo-Weihnachtsmärchen wird von viel Livemusik begleitet. Durch Sandmalerei entstehen immer wieder neue Bilder auf der Bühne, die verzaubern und die Handlung miterzählen. Karten für die Zusatzveranstaltung gibt es ab sofort an der Theaterkasse, online unter www.apollosiegen.de und an den Vorverkaufsstellen.

Karten (15 – 20 Euro, ermäßigt 7,50 – 10 Euro) gibt es an der Apollo-Theaterkasse (Di-Fr. 13-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr sowie eine Stunde vor der Vorstellung), an den Vorverkaufsstellen oder online: www.apollosiegen.de. Telefonische Kartenbestellungen sind während der Theaterkasse-Öffnungszeiten möglich: 02 71 / 77 02 77-20.

Fotos: René Achenbach / Apollo

