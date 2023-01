10-jähriger Junge nach Verkehrsunfall schwer verletzt

(wS/ots) Kreuztal 12.01.2023 | Am frühen Donnerstagmorgen (12.01.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Höhe der Firma Achenbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein 10-jähriger Junge, der die Straßenseite zur Bushaltestelle wechseln wollte, von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der 44-jährige Pkw-Fahrer war in Fahrtrichtung Siegen unterwegs.

Der Schüler wurde vor Ort durch Ersthelfer und Rettungskräfte versorgt und anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Zur Unfallzeit war es dunkel und es hat stark geregnet. Das Kind war komplett dunkel gekleidet.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei appelliert:

Achten Sie bitte auf Ihre Kleidung und die Kleidung Ihrer Kinder. Benutzen Sie bei Dunkelheit helle Kleidung und/oder Reflektoren.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier