Auf ins Stubaital – Skifahrt 2023 der EF und der Q1 des Städtischen Gymnasiums Kreuztal

(wS/sgk) Kreuztal 24.01.2023 | Nach der Corona bedingten Zwangspause konnte die normalerweise alljährlich stattfindende Skifahrt unter der Leitung von Lars Schlüter in diesem Jahr wieder durchgeführt werden.

Zum ersten Mal ging es für 105 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen Q1 und EF vom 08.01.2023 bis zum 14.01.2023 ins Stubaital nach Österreich.

Das befahrene Skigebiet in der Woche war die Muttereralm, die mit über 15 Pistenkilometern von 700 bis 4.200 Meter Länge ein Paradies für Wintersportbegeisterte darstellt und ideal für Anfänger, Wiedereinsteiger und auch für trainierte Ski- und Snowboardfahrer ist.

Im Vordergrund der Fahrt stand die Vermittlung von Freude am Wintersport, egal ob beim Ski- oder Snowboardfahren. Natürlich ging es auch um das Erlernen und Ausbauen der technischen Fähigkeiten. Die in „Anfänger“, „Fortgeschrittene“ und „Könner“ eingeteilten Ski- und Snowboard-Kleingruppen wurden von lizensierten Lehrerinnen und Lehrern des SGK sowie externen Ausbildern des Skiverbandes trainiert. Die Gruppenzusammensetzung änderte sich fast täglich, je nach Leistungsfortschritt, um homogenes Lernen zu ermöglichen.

Alle Betreuer haben eine Ausbildung beim Skiverband durchlaufen und sind daher in der Lage, alle Könnensstufen zu schulen. Darüber hinaus gibt es sogar eine Kooperation mit dem Westdeutschen Skiverband, bei der die Schülerinnen und Schüler der „Könner“-Skigruppe eine Qualifikation als Gruppenstufe I – Skilehrer (WSV) erreichen können. Hierzu ist praktischer und theoretischer Unterricht zu absolvieren sowie Prüfungen in Skitechnik und Lehrmethodik. In diesem Jahr haben dies erfolgreich Anna Seiffarth (Q1), Mattea Geisweid (Q1), Luis Barthelmes (Q1), Robin Schnutz (Q1) und Tobias Siebel (EF) absolviert.

Aber auch die Freizeit nach dem Ski- oder Snowboardfahren kam nicht zu kurz, so wurde gespielt, nette Gespräche geführt und auch ein freiwilliger Besuch des Freizeitbads Fulpmes stand auf dem Programm.

Foto: Städtisches Gymnasium Kreuztal

