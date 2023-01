Besondere Blicke auf die Stadt der Dörfer: „FreeStyle NRW“ startet

(wS/bb) Bad Berleburg 10.01.2023 | Kreativität entfalten, neue Gegenden entdecken – oder die eigene Gegend neu entdecken: Die Jugendkunstgalerie „FreeStyle NRW“ geht in die nächste Runde.

„Ein sehr schönes und unkompliziertes Projekt, das tolle und ganz verschiedene Arbeiten zusammenführt“, sagte Annika Müller. Die 24-Jährige aus Bad Berleburg hatte im Vorjahr die zweitbeste Bewertung unter allen eingereichten Bildern gefeiert.

Das Projekt ermöglicht Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von zwölf bis 27 Jahren, mit ihren Fotos aktiv die Stadt der Dörfer mitzugestalten. Über die Ausstellung der eingesendeten Werke in einer Online-Galerie – zu sehen unter www.bad-berleburg.de/Jugendkunstgalerie-2023/ – wird das kreative Potenzial junger Menschen aktiviert und ihre Themen in der Stadt sichtbar gemacht.

Geplant ist zudem eine Ausstellung in der Innenstadt. Ab sofort können junge Menschen ihre Fotos im Internet unter dein.freestyle.nrw hochladen. „Mir macht es großen Spaß, unscheinbare Dinge in der Natur und zuhause in Szene zu setzen und anders wahrzunehmen, als man es alltäglich tut“, berichtete Sem Luca Rath aus Bad Berleburg, der vor zwei Jahren mit seiner Einsendung erfolgreich gewesen war.

Allein über 60 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt der Dörfer nehmen im Schuljahr 2022/2023 an Fotografie-Workshops teil und lernen Grundtechniken der professionellen Fotografie kennen. „Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten und uns ihren Blick auf unsere Stadt der Dörfer zu zeigen. Mit der Jugendkunstgalerie können wir die Geschichten hinter den Bildern gemeinsam erleben“, erklärte Bernd Fuhrmann, Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg.

Mit der Teilnahme an dem Fotoprojekt können die Teilnehmenden nicht nur ihre Kunstfertigkeit unter Beweis stellen, sondern dazu noch von Eis- und Kinogutscheinen bis hin zu einer hochwertigen Kamera tolle Preise gewinnen.

Die Werke des laufenden Jahres sind voraussichtlich Anfang Mai in neun Schaufenstern und im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg zu sehen.

INFOBOX

Die Jugendkulturinitiative „Youth and Arts“ wird getragen von einem interkommunalen Verbund, bestehend aus den Pilotkommunen Bad Berleburg, Bestwig, Brilon, Hallenberg, Medebach, Olsberg und Winterberg.

Die Leitung des Verbundes obliegt Yao Houphouet (Ensible e.V.), kommunaler Sprecher ist Bürgermeister Thomas Grosche (Medebach). Zu den wichtigsten Förderern zählen mit der REGIONALE 2025 vor allem auch die Sparkasse Hochsauerland und die Sparkasse Mitten im Sauerland, die LEADER-Region Hochsauerland sowie die Regionale Kulturpolitik Sauerland und das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier