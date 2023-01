Diakonie-Familie trauert um Ernst-Christoph Buch

(wS/dia) Siegen 18.01.2023 | Er war ein maßgeblicher Motor für das Ev. Hospiz Siegerland. Und als Verwaltungsratsmitglied der Diakonie in Südwestfalen traf er mehr als ein Jahrzehnt lang richtungsweisende Entscheidungen für Diakonie Klinikum, Wohnungslosenhilfe, Medizinische Versorgungszentren, Seniorenpflegeeinrichtungen und Co. Am vergangenen Freitag erlag Ernst-Christoph Buch (72) aus Kaan-Marienborn einer schweren Krankheit.

Eingebettet in seinem unerschütterlichen christlichen Glauben, war es Ernst-Christoph Buch über Jahrzehnte eine Herzensangelegenheit, den Menschen in der Region zu helfen und ehrenamtlich zudienen. Bereits im damaligen Ev. Krankenhausverein Siegerland setzte sich Buch für das Ev. Hospiz Siegerland ein, das 1995 als eines der bundesweit ersten stationären Einrichtungen dieser Art überhaupt seine Arbeit aufnahm. Todkranken Menschen an ihren letzten Tagen mehr Leben zu schenken und ihnen ein Sterben in Würde zu ermöglichen, waren dabei sein Antrieb.

Mehr als 20 Jahre lang war er im Vorstand des Hospiz-Fördervereins aktiv. Der 2012 eröffnete Hospiz-Neubau trug prägend seine Handschrift. Der Finanzfachwirt war auch maßgeblich bei der Errichtung der im selben Jahr gegründeten Hospizstiftung beteiligt, der er bis zuletzt als Vorstand angehörte. Im gleichen Jahr wurde er in den Verwaltungsrat der Diakonie in Südwestfalen berufen, dem er seitdem ununterbrochen angehörte, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender.

Sein Tod hat seine Weggefährten in Diakonie in Südwestfalen, Diakonischem Werk im Ev. Kirchenkreis Siegen, Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein, Ev. Hospiz Siegerland, Stiftung Hospiz und Hospiz-Förderverein zutiefst berührt. Ernst-Christoph Buch bestach stets durch ein überaus hohes Engagement sowie Kompetenz, Offenheit, Gradlinigkeit und Zuverlässigkeit und setzte sich in all seinem Tun in einem besonderen Maße für sozial schwache und benachteiligte Menschen ein. Die, die ihn kannten und mit ihm einen gemeinsamen Weg gehen durften, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die letzte Phase seines Lebens verbrachte der Verstorbene in der Einrichtung, für die er sich so sehr eingesetzt hatte: im Ev. Hospiz Siegerland.

Foto: Diakonie

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier