Doppel-Silber für Antonia Colsman: 16 Fechtpass-Neuausstellungen für den TV Jahn Siegen

(wS/red) Siegen 31.01.2023 „Wir befinden uns bereits auf der Zielgeraden zur DM-Qualifikation und erleben nun zu Jahresbeginn erneut einen großen Mitgliederschwung für den Siegener Fechtsport“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner im Blick auf die jüngsten Ereignisse im Breiten- und Leistungssport des Vereins. Gleich nach dem Jahreswechsel wurden in der Fechtabteilung des TV Jahn Siegen 16 Nachwuchssportler auf ihre neu erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in der Kunst des Fechtens nach den Vorgaben der bundeseinheitlichen Turnierreifeprüfung des Deutschen Fechter-Bundes geprüft und erwarben den Fechtpass, welcher von nun an eine Teilnahme am Wettkampfsport ermöglicht. „Dies ist sicher eine historische Bestmarke, denn nachdem im letzten Frühsommer schon 32 Fechtpass-Neuausstellungen erfolgten, gab es eine so große Anzahl neuer Sportler innerhalb eines Jahres nie zuvor in Siegen“, sagte Trainer Frank Matzner, selbst abnahmeberechtigter Prüfer des Westfälischen Fechter-Bundes.

Und diese erfreuliche Mitgliederentwicklung spiegelt sich auch auf den Landesranglisten Westfalens und NRWs, wo sich derzeit 17 Florettfechter in den Altersklassen Damen- und Herrenflorett U13 und U15 mit Punktegewinn in einer neuen Rekordanzahl für den TV Jahn Siegen etablierten. „Aktuell zählen wir gewöhnlich zu den größten Delegationen bei den regionalen Qualifikationsturnieren und zeigen mitunter Spitzenleistungen auf der Planche“, so Matzner. Und sogleich zum Jahresauftakt stellten die beiden internationalen Turniere des Landesverbandes Westfalen in Recklinghausen und Münster eine sportliche Herausforderung dar, die von den Siegener Nachwuchsfechtern bravourös gemeistert wurde. In Topform präsentierte sich allen voran Antonia Colsman (Jahrgang 2010) vom TV Jahn Siegen in der Disziplin Damenflorett U13, wo die Siegenerin auf beiden Wettkämpfen eine westfälische Bestleistung zeigte und jeweils den höchsten Punktegewinn für eine Westfälin errang.

Insgesamt erreichte Antonia Colsman nun zum dritten Mal in Folge die meisten Punkte in Westfalen.

Beim internationalen Turnier 2023 in Recklinghausen, einem westfälischen Qu-Turnier und dem ersten Punktewettkampf im neuen Jahr, gelang Antonia Colsman bereits der Durchmarsch ins Finale, wo die Jahnfechterin schlussendlich mit 6:10 Treffern ihrer Kontrahentin Alva Reindl vom FC Moers unterlag. „Silber“ und ein weiterer Punktevorsprung auf der Westfalenrangliste waren schon hier ein sehr verdienter Gewinn. Und eine persönliche Bestleitung zeigte Antonia Colsman darauf beim 39. Internationalen Turnier 2023 in Münster, einem NRW-Qu-Turnier, wo die Siegenerin in der Vorrunde

(Runde zwei) sämtliche Gefechte gewann und darunter sogar zwei Duelle ohne Gegentreffer in genau 20 Sekunden bestritt. Erst im Finale, wo es erneut gegen Alva Reindl vom FC Moers ging, musste sich Antonia Colsman geschlagen geben. Die zweite Silbermedaille im neuen Jahr und wiederholt auch der höchste Punktegewinn für die Westfalenrangliste machen die Florettfechterin des TV Jahn Siegen aber mehr als zufrieden. Antonia Colsman steht aktuell mit 44 Punkten und einem großen Abstand auf Platz eins der Westfalenrangliste Florett Damen U13 Einzel und mit 28 Punkten auf Platz zwei der NRW-Landesrangliste Florett Damen U13 Einzel. „Diese tolle Leistung von Toni macht uns stolz und eine DM-Qualifikation in diesem Jahr dürfte ihr kaum noch zu nehmen sein“, freute sich ihr Trainer Frank Matzner. Weitere herausragende Turnierleistungen zeigten die Nachwuchsfechter des TV Jahn Siegen im Damen- und Herrenflorett der U11 bei der Recklinghäuser Schneeballschlacht 2023, wo die

Siegener Florettfechter zwei Top-Platzierungen belegten. In der Startklasse Damenflorett U11 zog Selina Christiaens (Jahrgang 2012) ins Finale und erlangte verdient die Goldmedaille für den TV Jahn Siegen. Vereinskamerad Jakob Wagener (Jahrgang 2013) tat es in der Startklasse Herrenflorett U11 gleich, konnte sowohl Halbfinale wie das Finale mit großem Treffervorsprung gewinnen und holte die zweite Goldmedaille für den TV Jahn Siegen zum gelungenen Jahresauftakt 2023 in Recklinghausen.

Foto: TV Jahn Siegen

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier