Fachtag Ernährungs- und Versorgungsmanagement am Berufskolleg AHS

(wS/ahs) Siegen 22.01.2023 | In den Zeiten von Bewerbermangel im Bereich der Ausbildungsstellen und angesichts der Fülle von Informationsangeboten zur Orientierung bei der Berufswahl hat das Berufskolleg AHS Siegen mit dem Fachtag Ernährungs- und Versorgungsmanagement ein neues Format ausprobiert, um gezielter Schülerinnen und Schüler für eine duale Ausbildung in Berufen des Nahrungsmittelgewerbes, des Gastgewerbes und der Hotellerie anzusprechen.

Hierbei wurden Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 aus den allgemeinbildenden Schulen im Kreisgebiet vorab über die angebotenen Workshops informiert, wobei die Neugier auf Einblicke und die Möglichkeit zu eigenen praktischen Erfahrungen bei der Abfrage in den Vordergrund gestellt worden sind, um mögliche Interessenten individuell und handlungsbezogen zu motivieren.

So hatten die interessierten Schülerinnen und Schüler die Gelegenheiten, in berufsspezifische Anforderungssituationen von Auszubildenden des Berufskollegs eingeführt und darüber sachkundig informiert zu werden, mögliche Fragen auf Augenhöhe zu stellen und sich selbst an praktischen Herausforderungen unter Anleitung von Altersgenossen auszuprobieren:

Von der Zubereitung und Fertigstellung von Backwaren über das Mixen und Servieren von Getränken, vom anspruchsvollen Eindecken eines festlichen Tisches, dem Service in einem Hotelzimmer und der Zusammenstellung kreativer Snacks bis zum Arrangement kleiner Hauptspeisen mit dem Augenmerk auf Verarbeitung und Garzeiten reichte das Spektrum. Die interessierten Schülerinnen und Schüler konnten individuell entscheiden, inwieweit sie sich auf die Möglichkeiten der Teilnahme einlassen; vielleicht zunächst nur beobachten, vielleicht auch Fragen stellen oder sich sogar selbst beteiligen und ausprobieren. Sicherlich sind bei allen Beteiligten sehr konkrete Eindrücke durch das Verkosten und Schmecken der Speisen und Getränke entstanden, die für die weitere Orientierung bei der Berufswahl eine Rolle spielen können.

Mit den Ausbildungsbetrieben der Region und in engerem Austausch mit den allgemeinbildenden Schulen des Kreises Siegen-Wittgenstein sucht das Berufskolleg AHS Siegen mit dem Format des Fachtags Ernährung- und Versorgungsmanagement nach neuen Wegen bei der Berufsorientierung, die sowohl den jungen Menschen wie auch den Betrieben vor Ort eine schnellere Annäherung ermöglichen. Der Bereich von Nahrungsmittelgewerbe, Gastgewerbe und Hotellerie ist letztlich auch für die industriell geprägte Wirtschaft vor Ort auf lange Sicht ein wesentlicher Standortfaktor, wenn es darum geht, beim allgegenwärtigen Mangel an Fachkräften Menschen in der Region zu halten oder gar Menschen aus anderen Regionen anzulocken.

