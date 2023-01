FC Eiserfeld vermeldet 2. Winterneuzugang – Malin Mohamed verstärkt die Bezirksliga-Mannschaft

(wS/red) Siegen 18.01.2023 |Fußball-Bezirksligist FC Eiserfeld kann einen weiteren Neuzugang für die Rückrunde 2022/2023 verkünden. Mit Malin Mohamed kommt ein junger Außenbahnspieler zur Mannschaft von Trainer Serdar Adiller und wird das Team auf dem Weg zur großen Mission Klassenerhalt ab sofort unterstützen.

Der 21-jährige Defensivspieler durchlief die Jugend bei den Sportfreunden Siegen und spielte dort bis zum zweiten Jahr in der A-Jugend. Die Spielklassen waren Westfalen- und Landesliga, dort konnte in unser heutiger Trainer erstmals kennenlernen und trainieren. Im zweiten A-Jugendjahr dann wechselte er zur JSG Altenkirchen, wo er in der Rheinlandliga Erfahrungen sammelte. Er wird nun mit dem Team in die Wintervorbereitung einsteigen und unser Team in der Rückrunde in der Bezirksliga verstärken.

Serdar Adiller, Cheftrainer: „Malin ist ein junger und gut ausgebildeter Spieler, der bei seinen bisherigen Stationen höherklassiger Erfahrungen sammeln konnte. Im Spiel gegen den Ball ist er schnell und aggressiv, im Offensivbereich auch torgefährlich. Er ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar und ist für unsere Mannschaft eine weitere Option in der anstehenden Rückrunde. Ich freue mich dass wir Malin kurzfristig verpflichten konnten und er uns weiterhelfen möchte. Er hat nach seiner Auszeit wieder richtig Lust Fußball zu spielen, wir geben ihm die Zeit sich wieder einzufinden.“

Malin Mohamed: „Ich freue mich dass ich nach meiner Auszeit wieder Fußball spielen darf und dass der Transfer geklappt hat. Ich kenne den Serdar als Trainer und habe richtig Lust die Mannschaft in der Rückrunde auf dem Weg zum Klassenerhalt zu unterstützen. Ich will dem Team weiterhelfen und bin mir sicher dass uns dies gelingen wird!“

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier